Wasserburg am Inn: Ein Wahlplakat von Armin Laschet liegt abgerissen auf der Erde.

Nach dem verheerenden Wahlergebnis fragt sich die Parteibasis, wie die CDU mit ihrem Bedeutungsverlust umgehen soll. Ein Blick in einige besonders betroffene Landesverbände.

Von Claudia Henzler, Christoph Koopmann und Antonie Rietzschel

Muss Armin Laschet nun aus der ersten Reihe zurücktreten? Kann die CDU ihre Inhalte nicht verkaufen oder weiß sie selbst nicht, wofür sie steht? Muss sie ihre Wirtschaftskompetenz stärker herausstellen? Oder das soziale Profil? Fragen über Fragen, die sich der Volkspartei nach einem historisch schlechten Wahlergebnis stellen. Ob sie in Rathäusern oder im Bundestag aktiv sind: Etliche CDU-Politikerinnen und -Politiker haben in den vergangenen Tagen gesagt, dass es ein Weiter-so nicht geben dürfe. Ein Blick auf die Stimmung in einigen besonders schwer getroffenen Landesverbänden.