Von Nico Fried und Jan Heidtmann, Berlin

Es ist grau an diesem Morgen in Berlin, und kalt. An einem Tag wie diesem kann das beruhigend wirken. Die Polizei hat trotzdem bereits um zehn Uhr das Regierungsviertel weiträumig abgesperrt. Wie der Kern einer Zwiebel sind Kanzleramt, Bundestag und die Bürogebäude der Abgeordneten von mehreren Schichten Hamburger Gitter umhüllt. Die ersten rot-weißen Barrieren beginnen an der Siegessäule, hin zum Brandenburger Tor werden sie immer enger, spätestens am Reichstagsgebäude wirken sie dann unüberwindlich.