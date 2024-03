Ihre Kritik richte sich nicht an die Mitglieder des Bürgerrats, sondern an SPD und Grüne, die diesen eingesetzt haben. Das betonen mehrere Redner der Union und der FDP im Bundestag. Das Gremium aus 160 zufällig ausgewählten Bürgern hat Maßnahmen für die Ernährungspolitik vorgelegt. Den Bericht wollen die Abgeordneten am Donnerstag diskutieren. Um die Vorschläge geht es allerdings nur am Rande. Union und FDP haben grundsätzliche Zweifel, ob der Bürgerrat ein gutes Konzept ist.