Angesichts der heftigen Kritik an Problemen und Pannen hat die Verteidigungsministerin Kanzler Olaf Scholz wohl bereits informiert, dass sie auf ihr Amt verzichten will.

Von Georg Ismar, Nicolas Richter und Mike Szymanski, Berlin

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) wirkte am Freitagnachmittag gelöst. Sie hatte gerade noch ein Gespräch mit Vertretern der Rüstungsindustrie hinter sich gebracht. Es ging um die Zukunft des Schützenpanzers Puma, der mal wieder nicht so funktionierte, wie er sollte. Jetzt soll aber alles besser werden, die Soldaten mehr geschult, die Industrie stärker in die Pflicht genommen werden. Es war mal wieder eine dieser Ankündigungen. Lambrecht schickte die Rüstungsmanager und Presseleute mit freundlichen Worten in den Januartag: "Schönes Wochenende".