Das erfuhr die Süddeutsche Zeitung aus Koalitionskreisen. Damit kann auch die für kommende Woche geplante Haushaltswoche mit dem Beschluss des Haushalts durch das Parlament nicht wie geplant stattfinden. Noch unmittelbar nach dem Urteil aus Karlsruhe, mit dem die Umwidmung von nicht verbrauchten Corona-Hilfsgeldern in Höhe von 60 Milliarden Euro in einen Klima- und Transformationsfonds (KTF) für verfassungswidrig erklärt worden war, hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am 15. November betont, der Haushalt 2024 solle dennoch wie geplant beschlossen werden. "Der Deutsche Bundestag wird seine Beratung über den Haushalt 2024 wie geplant fortsetzen (...) und der Haushalt wird planungsgemäß zur Abstimmung gestellt werden", hatte Scholz noch vor einer Woche gesagt. Nun ist auch das Makulatur.

Damit gäbe es nur noch in der Sitzungswoche nach dem SPD-Bundesparteitag (8. bis 10. Dezember) die Möglichkeit, den Haushalt noch in diesem Jahr zu beschließen - also in der letzten Sitzungswoche des Bundestags vor Weihnachten. Es könnte aber auch eine vorläufige Haushaltsführung drohen, in der dann zunächst nur noch die nötigsten Ausgaben wie Gehälterzahlungen möglich wären. Im Kanzleramt laufen seit Wochenbeginn zahlreiche Krisensitzungen, am späten Dienstagabend fuhr Finanzminister Christian Lindner (FDP) erneut vor der Regierungszentrale vor.

Zuletzt hatten sich fast täglich neue Probleme ergeben durch das Urteil, so wurden weitere Finanzzusagen aus dem laufenden Haushalt gesperrt. Es wackeln auch Großprojekte wie die Verdopplung der Ukraine-Hilfe von vier auf acht Milliarden Euro. Besonders große Industrieunternehmen warnen bereits vor einer Abwanderung, da wegen der Unsicherheiten bei bisher geplanten Förderprogrammen zum Beispiel Stahl- und Chemiewerke keine Investitionsentscheidungen treffen können, Autobauer wiederum warnen vor großen Einbußen wegen fehlender E-Autoprämien. Auch die Ansiedlung von Chipfabriken aus den USA und Taiwan steht derzeit auf der Kippe, ebenso der umfassende Wasserstoff-Ausbau.

Eigentlich hatte Finanzminister Christian Lindner (FDP) geplant, mit dem Haushalt 2023 und 2024 erstmals seit mehreren Jahren wieder die Schuldenbremse einzuhalten. Aber wegen des Verfassungsurteils und unzulässiger Buchungstechniken muss wohl auch für das laufende Jahr eine Notlage erklärt und die Schuldenbremse ausgesetzt werden. Mit einem Nachtragshaushalt könnte dann versucht werden, die Fehler zu heilen und einen verfassungskonformen Haushalt aufzustellen. Noch vergangene Woche hing am Tag des Urteils des Verfassungsgerichts an Lindners Ministerium ein großes Werbebanner mit dem Slogan: "Mit Geld und Verstand. Schulden bremsen. Chancen schaffen. Unser Bundeshaushalt." Inzwischen ist das Banner schwarz verhüllt.

Die Nebenhaushalte und Sondertöpfe waren letztlich der Versuch von SPD, Grünen und FDP, den Kreditspielraum zu erweitern, unter anderem, um die Milliardenkosten für den klimagerechten Umbau von Wirtschaft und Industrie zu finanzieren. Durch das Nachsteuern beim laufenden Haushalt können sich dann Folgewirkungen auch für den Bundeshaushalt 2024 ergeben.

Scholz ist inzwischen auch innerparteilich in die Kritik geraten, weil er sich trotz täglich wachsender Unsicherheiten bisher nicht umfassender öffentlich zu der entstandenen Lage geäußert hat.

Die Idee der Umwidmung von Coronageldern in den KTF geht federführend auf den früheren Finanzminister Scholz zurück. Infolge des Urteils hat Finanzstaatssekretär Werner Gatzer (SPD) per Rundschreiben an die Ministerien auch weitere Auszahlungen über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) gestoppt. Dieser weitere Sondertopf war zur Einrichtung von Strom- und Gaspreisbremsen mit 200 Milliarden Euro gefüllt worden, läuft aber nun aus. Damit stehen keine Abfederungsmechanismen mehr zur Verfügung, sollten die Energiepreise im Winter steigen. SPD und Grüne pochen auf eine Reform der Schuldenbremse mit mehr Verschuldungsspielraum für Investitionen als die bisher maximal erlaubten 0,35 Prozent des Bruttoninlandsprodukts.

Der CDU-Parteivorsitzende Friedrich Merz forderte hingegen eine Priorisierung und einen Verzicht auf die Kindergrundsicherung, das Heizungsgesetz und auf ein höheres Bürgergeld. "Es geht eben nicht mehr alles", sagte er in der ARD-Talkshow "Maischberger".