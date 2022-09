Von Cathrin Kahlweit, Wien

Seit knapp einem Monat hat Bulgarien eine Übergangsregierung, im Politsprech Caretaker-Government genannt. Diese Caretaker sollen eigentlich nur so lange die Geschäfte verwalten, bis am 2. Oktober, wieder einmal, Parlamentswahlen in dem osteuropäischen Land stattfinden und im besten Fall eine gewählte - und nicht vom Präsidenten eingesetzte - Regierung die Verantwortung übernimmt. Aber in Sofia wird in einer nur drei Monate währenden Amtszeit und in Eigenregie ein politisches Programm durchgezogen, das Experten als Rollback, als Rolle rückwärts bezeichnen.