Interview von Peter Fahrenholz

Kaum ein anderes Thema hat die SPD so zerrissen wie Hartz IV, die Regelung zum Arbeitslosengeld. Jetzt will die Partei das System grundlegend reformieren - und kollidiert mit der Union. Was hält Wolfgang Schroeder, Experte für das politische System der Bundesrepublik, von der Reform und der Kritik an ihr?

SZ: Herr Schroeder, wie wichtig ist für die SPD das Bürgergeld?

Wolfgang Schroeder: Mit der Hartz-IV-Gesetzgebung, die im Jahr 2005 eingeführt wurde, hat die SPD ihre Position als Schutzmacht für die kleinen Leute ein Stück weit verloren. Einerseits, weil es für viele Betroffene tatsächlich mit weniger Geld und mehr Pflichten sowie drohenden Sanktionen verbunden war. Andererseits, weil sich links der SPD eine Partei etablierte und sich ein Narrativ der SPD als Partei ausbildete, die mit dem Sanktionsregime gegen ihre eigene Klientel handele.

Warum ist es der SPD nicht gelungen, diese Wahrnehmung zu korrigieren?

Die SPD hat sehr schnell nach Verabschiedung der Gesetze damals die kommunikative Kontrolle verloren. Und in dem Maße, wie ihr die Sache politisch entglitten ist, war die SPD permanent darum bemüht nachzujustieren. Aber dieses Nachjustieren fand immer unter Koalitionszwängen statt. Damit hat es keinen Spielraum für einen wirklichen Neuanfang gegeben. Bei der SPD ist dadurch ein riesiger Schuldkomplex entstanden.

Die SPD hat ihr Bürgergeld-Konzept schon 2019 beschlossen. Das hat zum inneren Frieden beigetragen, aber nach außen nicht als Befreiung gewirkt. Auch im Wahlkampf war das Bürgergeld nicht die zentrale Botschaft. Hat die Partei ihre Reform unterverkauft?

Die SPD hat unterschätzt, wie tief die Aversionen gegen das Hartz-IV-System verwurzelt waren. Und überschätzt, wie selbstständig das neue Konzept den Weg in die Gesellschaft findet. Deshalb hat sie es nicht geschafft, ihr neues Verständnis des Sozialstaates überzeugend zu vermitteln. Dazu gehört der Kerngedanke, für diejenigen, die Hilfe brauchen, einen leichteren Zugang zum Sozialstaat zu schaffen: weniger Bürokratie und als Schikanen empfundene Vorschriften. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich die Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro einfacher kommunizieren lässt als ein ganzes Reformpaket mit vielen Einzelaspekten.

Detailansicht öffnen Der Politologe Wolfgang Schroeder ist Professor an der Universität Kassel. Von 2009 bis 2014 war er Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie in Brandenburg. (Foto: David Ausserhofer/DPA)

Als Hartz IV unter dem Motto "Fordern und Fördern" eingeführt wurde, sollten mehr als fünf Millionen Arbeitslose schnell in den Arbeitsmarkt zurückkehren. Heute fehlen überall Fachkräfte. Muss es nicht viel mehr ums Fördern als ums Fordern gehen?

Das ist damals schon eine Fehlentscheidung gewesen. Man hat sich vom Prinzip des Berufsschutzes zugunsten einer möglichst schnellen Integration in den Arbeitsmarkt weitgehend verabschiedet. Heute ist die zentrale Herausforderung angesichts des Arbeitskräftemangels, dass wir Anreize zur Qualifizierung und Weiterbildung zur Verfügung stellen müssen. Im Vordergrund muss also eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt stehen - und nicht die ganz schnelle. Bisher fehlen solche Anreize jedoch weitgehend im System Hartz IV, womit das Versprechen, über Qualifizierungsmaßnahmen Arbeitslose in eine gute Beschäftigung zu bringen, durch die Wirklichkeit nicht gedeckt ist. Die Bürgergeld-Reform ist hierfür ein wichtiger Schritt, weil sie dieses Defizit, beispielsweise über das geplante Weiterbildungsgeld, aufgreift.

Die Union kritisiert, das Bürgergeld senke den Anreiz zum Arbeiten, da der Abstand zu Niedriglöhnen zu klein sei. Ginge es nach ihr, wäre er aber noch kleiner, weil die Union die Erhöhung des Mindestlohns nicht mitgetragen hat.

Die Kritik der Union in der Debatte ist destruktiv, schürt alte Ressentiments und spielt die Schwachen gegen die Schwächsten aus. Das hat mit konstruktiver Opposition nichts mehr zu tun. Auch handelt es sich beim Bürgergeld, anders als von Friedrich Merz behauptet, nicht um einen kompletten Systemwechsel. Vielmehr geht es um Korrekturen, die das Prinzip des Förderns und Forderns unter veränderten Bedingungen realisieren sollen. Die Union war weder bemüht, die Löhne zu verbessern noch einen besseren und effizienteren Sozialstaat zu entwickeln. Das Lohnabstandsgebot ist wichtig und muss eingehalten werden, aber die Union verschweigt, dass Geringverdiener Anspruch auf zusätzliche Leistungen wie etwa Wohngeld haben.

Ein anderer Streitpunkt sind die Sanktionen gegen unkooperative Arbeitslose. Wie wirksam sind sie?

Es gibt leider nach wie vor eine unzureichende Evidenz hinsichtlich der Wirkung von Sanktionen. Wir wissen aber auch, dass sie eine unglaubliche Belastung für die Jobcenter selbst sind. Und die Wirkungen, die man damit verbindet, sind nur marginal. Selbstverständlich muss der Staat bei Menschen, die Leistungen beziehen, sich aber immer wieder nicht an die Regeln halten, auch Druck ausüben können. Aber das muss man mit Augenmaß machen.

Jetzt muss der Vermittlungsausschuss einen Kompromiss finden. Die CSU definiert bereits rote Linien. Welche Linien muss die Ampel ziehen, damit die Reform nicht komplett verwässert wird?

Eine bloße Erhöhung der Transferleistungen würde diese Reform hinfällig machen. Wichtig ist, dass die Motivation zur Qualifizierung im Vordergrund steht. Das ist die eigentliche Aufgabe einer Arbeitsgesellschaft: Menschen die Möglichkeit geben, sich zu verbessern und auf eigenen Beinen zu stehen. Auch das Schonvermögen ist ein wichtiger Punkt. Damit wird Leuten, die nach einem langen Arbeitsleben plötzlich in eine Notlage geraten, signalisiert: Wir nehmen euch nicht von heute auf morgen alles weg, sondern geben euch Zeit, diese Situation zu überwinden.