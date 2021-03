Brexit:Briten wollen Austrittsvertrag brechen

Von Björn Finke, Brüssel

Der Streit zwischen Großbritannien und der EU über Zollformalitäten in Nordirland eskaliert. Die britische Regierung teilte am Mittwoch mit, Erleichterungen für Lieferungen an nordirische Supermärkte bis Anfang Oktober zu verlängern. Dabei sollte diese Übergangsphase Ende März auslaufen, und Gespräche zwischen der Regierung und der EU-Kommission über einen Aufschub brachten vorige Woche kein Ergebnis. Der zuständige Kommissions-Vizepräsident Maroš Šefčovič warf London daraufhin vor, mit dieser "unilateralen Aktion" die Bestimmungen des Nordirland-Protokolls und internationales Recht zu brechen.

Der Vorgang stelle "eine klare Abkehr von dem konstruktiven Ansatz dar, der bislang vorgeherrscht hat", klagte der Slowake, und dass London die EU nicht vorab informiert habe, sei "gleichfalls enttäuschend". Am späten Mittwochabend wollten Šefčovič und Lord David Frost, der für die Beziehungen zur EU zuständige Minister in London, telefonieren.

Der Disput entzündet sich an Regelungen des Protokolls zu Irland und Nordirland, einem Teil des 2019 geschlossenen Austrittsvertrags. Es soll verhindern, dass zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland Zöllner Lastwagen kontrollieren müssen. Daher schreibt das Protokoll vor, dass sich Nordirland trotz des Brexit weiter an EU-Produktregeln und Zollvorschriften hält. Logische Folge ist aber, dass Warenlieferungen von England, Wales oder Schottland nach Nordirland kontrolliert werden müssen. Schließlich kann alles, was in nordirischen Häfen anlandet, danach ohne weitere Kontrollen in den Süden Irlands und damit den EU-Binnenmarkt transportiert werden.

Die neue Zollbürokratie führte dazu, dass zu Jahresbeginn einige Waren in nordirischen Geschäften knapp wurden. Dabei gelten bis Ende März sogar noch Übergangsfristen. Bis dahin müssen Spediteure, die Nordirlands Supermärkte mit Lebensmitteln aus Schottland, Wales oder England versorgen, nicht belegen, dass die Waren EU-Gesundheitsstandards genügen. Und Pakete aus England, Wales und Schottland, deren Wert 160 Euro unterschreitet, benötigen keine Zollerklärung. Das wird sich nach Auslaufen der Übergangsphasen ändern.

Übergangsfristen bis mindestens Anfang 2023 lehnt die EU ab

Doch nordirische Wirtschaftsverbände und die britische Regierung warnen, die Betriebe bräuchten mehr Zeit zur Vorbereitung - und fordern eine Verlängerung dieser und anderer Übergangsfristen bis mindestens Anfang 2023. Das aber ist der EU deutlich zu lang. Zudem fordert EU-Vertreter Šefčovič, dass die Briten zunächst einige Verpflichtungen aus dem Nordirland-Protokoll vollständig umsetzen. So seien Kontrollposten an den nordirischen Häfen noch nicht komplett einsatzfähig.

Bis vorige Woche war Michael Gove der Ansprechpartner für Šefčovič in der britischen Regierung. Doch Premier Boris Johnson beschloss, dass mit Beginn des Monats März sein Vertrauter Frost diese Rolle übernimmt. Frost hatte bereits die Verhandlungen über den Handelsvertrag mit Brüssel geleitet und gilt als Verfechter einer kompromisslosen Linie. Diesem Ruf wird er nun gerecht, indem er festlegte, die Übergangsphase für Lieferungen an Nordirlands Supermärkte einfach einseitig zu verlängern.

Die Regierung kann dies tun, da die Kontrollen an den Häfen von britischen Zöllnern vorgenommen werden. London kann den Beamten daher die Anweisung erteilen, auch nach Ende März keine zusätzlichen Zolldokumente von Lastwagenfahrern zu verlangen. In den kommenden Tagen will die Regierung zudem festlegen, wie es mit der Übergangsphase für Paketpost nach Nordirland weitergeht.

Die stellvertretende Regierungschefin von Nordirland, Michelle O'Neill, kritisierte das Vorgehen. O'Neill gehört Sinn Féin an, der irisch-republikanischen Partei, die für eine enge Anbindung an oder gar eine Vereinigung mit der Republik Irland kämpft. "Das sieht nach einem weiteren unilateralen Versuch aus, sich über Vereinbarungen hinwegzusetzen", sagte sie. Der SPD-Europaabgeordnete Bernd Lange, der Vorsitzende des Handelsausschusses, nannte den Schritt gegenüber der Süddeutschen Zeitung einen "sehr aggressiven Akt" und "keinen guten Start von David Frost". Kommissions-Vize Šefčovič drohte den Briten an, dass die EU "auf diese Entwicklungen" reagieren werde.