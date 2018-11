15. November 2018, 08:43 Uhr Brexit EU-Ratspräsident Tusk beruft Sondergipfel ein

Tusk präsentiert in Brüssel den Entwurf für die Brexit-Vereinbarung mit Großbritannien.

Die nach dem Brexit verbleibenden 27 EU-Staaten wollen auf einem Sondergipfel am 25. November darüber beraten, ob sie dem zwischen London und Brüssel ausgehandelten Vertragsentwurf für einen britischen Austritt zustimmen.

Danach schaut wieder alles nach London: Die zentrale Herausforderung für Premierministerin May ist, den Brexit-Plan durch das Parlament zu bringen.

Das Kabinett hatte nach langen Diskussionen am Mittwoch zugestimmt. Am Morgen danach tritt allerdings ein Staatssekretär aus Protest zurück.

Nachdem das britische Kabinett den Entwurf für die Brexit-Vereinbarung zwischen Großbritannien und der Europäischen Union gebilligt hat, hat EU-Ratspräsident Donald Tusk wie erwartet einen Sondergipfel einberufen. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs soll am 25. November in Brüssel stattfinden. Dort wird es darum gehen, ob die EU-27 dem ausgehandelten Vertragsentwurf zustimmen.

Tusk verbreitete in dieser Hinsicht Optimismus: Die Europäische Union habe in den Gesprächen mit London die entscheidenden Interessen ihrer nach dem Brexit verbleibenden 27 Mitgliedsstaaten gesichert, sagte Tusk nach einem Treffen mit dem EU-Chefunterhändler Michel Barnier.

Showdown im britischen Parlament

Das britische Kabinett hatte am Mittwochabend seine Zustimmung zu dem von Premierministerin Theresa May vorangetriebenen Entwurf für den EU-Ausstiegsvertrag gegeben. Dies seien "gute Nachrichten", sagte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire. Unterhändler beider Seiten hatten sich zuvor auf die vorläufige Version des Abkommens geeinigt, das die Grundlagen für die Scheidung im März 2019 legt.

Theresa May stehen noch einige schwierige Prüfungen bevor. Unklar ist zum Beispiel, ob es der Vertragsentwurf durch das britische Parlament schafft. Mindestens 48 der 316 Abgeordneten der Konservativen wollen sich offenbar heute für ein Misstrauensvotum gegen May aussprechen, berichten britische Medien. Zudem steht die nordirische Partei DUP, die Mays Minderheitsregierung stützt, dem Entwurf kritisch gegenüber.

Die Abstimmung im Unterhaus soll voraussichtlich Mitte Dezember stattfinden. Aus der Regierung melden sich ebenfalls kritische Stimmen zu Wort. Am Donnerstagmorgen erklärte der für Nordirland zuständige Staatssekretär Shailesh Vara seinen Rücktritt aus Protest gegen Mays Brexit-Pläne.

Die Frage, welche Regeln nach dem britischen Austritt an der Grenze zwischen Irland und Nordirland gelten sollen, war bis zuletzt eine der zentralen Streitfragen in den Verhandlungen mit der EU. Der konservative Vara bezeichnete Großbritannien als "stolze Nation", die nicht darauf reduziert werden sollte, den Vorgaben anderer Länder zu gehorchen. "Die Menschen in Großbritannien verdienen Besseres." Der ausgehandelte Kompromiss sei nicht der Brexit, den man den Bürgern versprochen habe.