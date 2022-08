Fast acht Jahrzehnte lang wurden hier in Bremen-Oslebshausen Opfer der Nazis im lehmigen Untergrund vergessen. Jetzt wird mit einiger Verspätung Geschichte ausgehoben.

Auf einer staubigen Industriebrache in Bremen graben sie jetzt Opfer der Nazis aus, die offenbar vergessen wurden. Russen und Ukrainer, was die Sache kompliziert macht. Und: Hier soll gebaut werden. Die Chronik einer historischen Schlamperei.

Von Peter Burghardt, Bremen

Der Boden ist ockerfarben und hart an der Reitbrake im Bremer Nordwesten. Als wollten diese Gräber ihre Toten nicht mehr hergeben nach all den Jahren. Aber jetzt heben zwei Männer eine schwarze Plane an und schieben Bretter beiseite. Aus der Grube ragen der Hinterkopf eines Schädels, Ellbogen und Fersenknochen. "Das ist Skelett Nummer 17", sagt Uta Halle.