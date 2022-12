Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Er kennt das alles schon. Am 1. Januar tritt Luiz Inácio Lula da Silva sein Amt als neuer Präsident von Brasilien an. Morgens wird es eine Messe in der Kathedrale der Hauptstadt Brasília geben, danach eine Fahrt im offenen Wagen bis zum Nationalkongress. Es folgen ein Gelöbnis auf die Verfassung, eine Rede, dann geht es weiter zum Präsidentenpalast. Lula empfängt die Schärpe des Staatschefs, hält noch eine Rede, muss Gäste begrüßen und danach wohl sehr, sehr viele Hände schütteln. Kurz: Es wird sicherlich ein schöner Tag werden für den 77-Jährigen, aber auch ein langer und sehr anstrengender. Niemand weiß das wahrscheinlich so genau wie Lula da Silva selbst. Er wird schließlich nicht zum ersten Mal Präsident von Brasilien.

Genau 20 Jahre sind vergangen, seit der ehemalige Gewerkschaftsführer und linke Politiker 2003 zum ersten Mal das Amt übernahm. Befeuert von einem weltweiten Rohstoffboom gab es damals in Brasilien ein kleines Wirtschaftswunder, Millionen Menschen schafften es aus der Armut in die Mittelklasse. 2006 wurde Lula wiedergewählt. Vier Jahre später verließ er das Amt als einer der beliebtesten Präsidenten in der jüngeren Geschichte seines Landes.

Doch dann wurden Korruptionsvorwürfe laut, Lula landete vor Gericht und nach einem höchst umstrittenen Prozess sogar im Gefängnis. 2019 kam er wieder frei, kurz darauf hob ein Richter alle Urteile auf; Lula konnte sich ein weiteres Mal um das Präsidentenamt bewerben.

Brasilien ist tief gespalten

Knapp zwei Monate sind nun vergangen, seit Lula da Silva am 30. Oktober die Wahl gegen den rechten Amtsinhaber Jair Bolsonaro gewann. Lula selbst sprach danach von einer "Auferstehung": "Sie haben versucht, mich lebendig zu begraben, aber ich bin dennoch hier!", rief er am Wahlabend seinen Anhängern zu. Damals war die Freude seiner Fans riesig. Ebenso groß, das ist mittlerweile klar, sind die Hürden und Probleme, vor denen Brasiliens neuer Staatspräsident steht.

Lula da Silva wird ein Land regieren, das tief gespalten ist, zwischen Arm und Reich, Schwarz und Weiß, Stadt und Land, vor allem aber: links und rechts. Lulas erste und wahrscheinlich größte Aufgabe wird es sein, diese Gräben irgendwie zu schließen. Leicht wird das nicht. Es fängt schon damit an, dass der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro die Wahlen zwar verloren hat, allerdings nur sehr knapp, mit 49,1 Prozent. Mehr als 58 Millionen Menschen wollten also lieber ihn als Staatschef behalten, statt den Linken Lula da Silva erneut im Amt zu sehen. Und ein nicht kleiner Teil der Bolsonaro-Anhänger fühlt sich sogar betrogen, befeuert von Gerüchten über einen Wahlbetrug, für den es keinerlei Beweise gibt.

In den vergangenen Wochen und Monaten kam es immer wieder zu teilweise heftigen Protesten und Straßensperren. Vor Kasernen forderten rechte Demonstranten sogar offen ein Eingreifen des Militärs. Dass es nicht zu Schlimmerem gekommen ist, dürfte eine der größten Leistungen der noch jungen brasilianischen Demokratie sein.

Lula da Silva muss sich mit dem rechten Lager arrangieren

Der Widerstand, der Lula da Silva entgegenschlägt, ist dennoch riesig, nicht nur in Teilen der Bevölkerung, sondern auch auf politischer Ebene. Bei den Wahlen im Oktober standen neben dem Präsidentenamt auch Sitze in Senat und Kongress zur Wahl. Viele Menschen wählten rechte Kandidaten, und so ist das Parlament in der Hauptstadt Brasília nun so konservativ wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Im Abgeordnetenhaus stellen die rechten Parteien ein Drittel der Stimmen, im Senat sogar mehr als die Hälfte. Viele Verbündete von Jair Bolsonaro schafften es dazu auch in Parlamente auf Bundesebene oder sogar in Gouverneursposten. In São Paulo, dem bevölkerungsreichsten und wirtschaftsstärksten Bundesstaat, regiert zum Beispiel von Januar an Tarcísio de Freitas, Bolsonaros ehemaliger Infrastrukturminister.

Mit all diesen Politikern und konservativen Kräften wird sich Lula da Silva arrangieren müssen. In vielen Fällen muss es sogar zu einer Zusammenarbeit kommen, sonst wird Brasiliens neue Regierung wichtige Gesetzesvorhaben nicht durchsetzen können. Dafür braucht es viel Geschick und vermutlich auch Zugeständnisse. Das heißt: Manches von dem, was Lula vor der Wahl versprochen hat, wird er nun im Amt nicht einhalten können.

Immerhin ist der internationale Rückhalt groß. Gleich nach seinem Wahlsieg bekam Lula da Silva Besuch von seinem linken Amtskollegen in Argentinien, Alberto Fernández. Es gab Umarmungen und Schulterklopfen, das Symbol war klar: Brasilien und Argentinien, die beiden größten Wirtschaftsmächte der Region, wollen wieder stärker zusammenarbeiten.

Ähnliches gilt für andere Länder Lateinamerikas. In Mexiko, Argentinien, Peru, Chile und Kolumbien übernahmen in den letzten Jahren linke Regierungen. Einige Staatschefs stehen schon wieder vor dem Ende ihrer Amtszeit oder wurden abgesetzt. Gleichzeitig ist sich die neue lateinamerikanische Linke auch nicht immer in allem einig, im Gegenteil. Grundsätzlich aber steht man sich freundlich gegenüber. In einigen Fällen ist das schon ein großer Fortschritt im Vergleich zu den jeweiligen binationalen Beziehungen unter der bisherigen Regierung.

Brasilien will den Kampf gegen den Klimawandel wieder aufnehmen

Der noch amtierende Präsident Bolsonaro wurde zuletzt auf internationalen Gipfeltreffen von anderen Staatschefs weitgehend gemieden. Die Beziehungen waren schlecht, und nicht immer war die Politik schuld daran. So hat Bolsonaro etwa Brigitte Macron, die Frau des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, beleidigt. Mit dieser Rüpelhaftigkeit wird nun wohl Schluss sein. Dass er die internationale Zusammenarbeit wieder stärken will, hat Lula da Silva bereits klargemacht. Noch vor Amtsantritt reiste er zum Klimagipfel in Ägypten, während Bolsonaro es im vergangenen Jahr nicht für nötig gehalten hatte, auf der Klimakonferenz in Glasgow zu erscheinen.

Die Frage ist, ob Lulas Amtsantritt auch neuen Schwung bringen könnte für die stockende Ratifizierung des 2019 ausgehandelten EU-Mercosur-Freihandelsvertrags. Brasilien steht diesem grundsätzlich offen gegenüber, aber längst ist Europa nicht mehr der einzige Partner, der gerne die Zusammenarbeit ausbauen würde. Waren vor 20 Jahren noch die USA der wichtigste Abnehmer für Waren aus Brasilien, ist dies heute mit weitem Abstand China. Und auch wenn man unter Bolsonaro ebenfalls schon gute Geschäfte machte, so kam es doch immer wieder zu Eklats, weil rechte Politiker sich abfällig über die Volksrepublik äußerten. Mit einem Präsidenten Lula da Silva könnten sich die Beziehungen nun wieder verbessern und damit auch die Zusammenarbeit in anderen Bereichen, etwa in Technologie oder Forschung.

Und dann ist da noch das Thema Umweltschutz. Unter Bolsonaro war die Abholzung im Amazonas-Regenwald sprunghaft angestiegen. Zwei Milliarden Bäume sollen unter seiner Präsidentschaft gefällt worden sein, Schutzbehörden wurden das Budget und Personal gestrichen. In Teilen des Amazonas hat der Staat sich faktisch zurückgezogen, es herrschen Schmugglerbanden und Goldgräber, Indigene werden angegriffen und Aktivisten oder Journalisten ermordet.

Lula da Silva versprach noch am Wahlabend eine Kehrtwende: "Brasilien ist bereit, seine Rolle im Kampf gegen die Klimakrise wieder aufzunehmen." Seine Regierung habe es schon einmal geschafft, die Waldzerstörung um 80 Prozent zu senken. "Lasst uns jetzt alle gemeinsam für null Abholzung kämpfen!" Einfach wird das nicht. Auch hier wird Brasiliens neuer Regierung viel Widerstand entgegenschlagen, vor allem von der mächtigen Agrarlobby. Aber Lula da Silva ist ein erfahrener Politiker, er kennt seinen Job. Er ist schließlich nicht zum ersten Mal Präsident von Brasilien.