Bis weit in den Regenwald hinein machen sich die brasilianischen Impfteams auf. Die 72-jährige Maria Castro de Lima erhält ihre Spritze zur Abwehr des Coronavirus am Rio Purus.

Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Wenn die Covid-19-Pandemie der Welt eines bewiesen hat, dann die Tatsache, dass nichts so bleiben muss, wie es ist. Flüge werden gestrichen und Grenzen geschlossen, Männer dürfen ihre Frauen nicht bei den Wehen begleiten, aber trotzdem in Fußballstadien grölen. Und war der Chef sonst immer gegen das Home-Office, so arbeitet selbst er heute lieber zu Hause. Man darf sich deshalb auch nicht wundern, dass ein Land, das vor Kurzem noch weit hinten lag in den Impfstatistiken, sich nun aufmacht, den bisherigen Champions ihren Platz streitig zu machen: Dieses Land ist Brasilien.