Trump und Bolsonaro:Das große Vorbild aus dem Norden

Ein Anführer muss nicht einfach verschwinden, nur weil er nicht wiedergewählt wurde: Was in Brasilien gerade passiert, ähnelt den letzten Tagen von Donald Trump als US-Präsident.

Von Peter Burghardt, Washington

Joe Biden hat Luiz Inácio Lula da Silvia gleich gratuliert, wie es sich unter Demokraten gehört. Der US-Präsident schickte am Sonntag sofort Glückwünsche an den künftigen Kollegen in Brasilien nach dessen Wahlsieg in "freien, fairen und glaubwürdigen Wahlen", wie es aus dem Weißen Haus hieß. Damit hatte Washington Lula rasch anerkannt. Aber es gibt in Amerikas Norden einen anderen bekannten Politiker, der als Jair Bolsonaros Idol gelten darf. Im übelsten Fall richtet sich Brasiliens nähere Zukunft nach dessen Playbook, dem von Donald Trump.