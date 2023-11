Die Freien Wähler im brandenburgischen Landtag könnten ihren Fraktionsstatus verlieren. Der Grund: Philip Zeschmann ist aus der Fraktion BVB/Freie Wähler ausgetreten und in die AfD-Fraktion aufgenommen worden. Das teilte die AfD-Fraktion am Dienstag nach einer Sitzung in Potsdam mit.