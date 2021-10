Von Michael Neudecker, London

Seit Monaten verspricht Boris Johnson seinem Land eine unabhängige und öffentliche Untersuchung, wie die britische Regierung bislang mit der Pandemie umging, aber es ist ihm stets anzumerken, dass er nicht gerne über dieses Thema redet. Es ist ja davon auszugehen, dass der Bericht nicht besonders schmeichelhaft ausfallen würde. Großbritannien zählte in den ersten Monaten des vergangenen Jahres zeitweise 1000 Corona-Tote täglich, das war eine der höchsten Raten der Welt. Nun wurde ein erster Bericht veröffentlicht, und das Ergebnis ist eindeutig, ja: verheerend. Im Bericht ist die Rede von "einer der größten Fehleinschätzungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die es im Vereinigten Königreich je gab".

Insgesamt 22 Abgeordnete der beiden Ausschüsse für Wissenschaft und für Gesundheit im Unterhaus haben seit Oktober vergangenen Jahres in zahlreichen Interviews das Vorgehen der Regierung untersucht, und zwar vor allem in England. Mehr als 50 Zeugen wurden befragt, unter anderem sprachen die Abgeordneten - die den Konservativen, Labour und den schottischen Parteien angehören - mit dem früheren Gesundheitsminister Matt Hancock, den wissenschaftlichen Beratern der Regierung, Patrick Vallance und Chris Whitty, aber auch mit Dominic Cummings, dem früheren Chef-Berater von Premierminister Boris Johnson. Am Dienstag veröffentlichten sie ihren Bericht, der auf 147 Seiten darstellt, was alles schiefgelaufen ist im Vereinigten Königreich (UK).

Insbesondere die Entscheidung, zunächst keinen Lockdown zu beschließen, wird scharf kritisiert. Die Regierung sei viel zu zögerlich vorgegangen, es habe in den Meetings ein "Gruppendenken" gegeben, in dem keiner die Verantwortung übernehmen wollte, eine vergleichsweise radikale Maßnahme wie einen Lockdown zu fordern. Erst am 23. März 2020, fast zwei Monate nach den ersten bestätigten Corona-Fällen im UK, wurde der erste Lockdown beschlossen.

"Nur eine Woche früher hätte die Zahl der Todesfälle in dieser Zeit um die Hälfte reduziert und viele Leben gerettet", sagte Greg Clark, der Vorsitzende des Wissenschafts-Ausschusses, am Dienstag der BBC. Die Fehlentscheidungen hätten zu einem "Fatalismus" in der Regierung und ihren wissenschaftlichen Beratern geführt: dem Irrglauben, eine Herdenimmunität durch Durchseuchung erreichen zu können.

"Sollen sich halt die Leichen zu Tausenden stapeln."

Wie skeptisch Johnson selbst Lockdowns gegenübersteht, ist hinreichend dokumentiert. Nach dem zweiten Lockdown soll er gar in seinem Büro im Zorn gerufen haben, er wolle keinen weiteren Lockdown, "sollen sich halt die Leichen zu Tausenden stapeln", so erzählte es jedenfalls Dominic Cummings. Hinzu kommt, wie auch der Bericht ausführt, die fehlende Bereitschaft, sich ein Beispiel an anderen Ländern zu nehmen. Auch das Test-and-Trace-System, mit dem Kontakte nach positiven Tests nachverfolgt werden sollten, sei anfangs "langsam, unsicher und oft chaotisch" gewesen.

Die versprochene öffentliche Untersuchung werde es im kommenden Jahr dennoch geben, teilte ein Regierungssprecher am Dienstag mit. Man sei ja interessiert daran, "Lektionen zu lernen". Das war auch Greg Clark und seinen Kollegen wichtig: Zu betonen, dass ihr Bericht dazu diene, Fehler aufzuzeigen, die in Zukunft vermieden werden könnten. "Es ist unmöglich, in einer Pandemie alles richtig zu machen", sagte Clark. So viel falsch zu machen wie die britische Regierung zu Beginn allerdings auch.

Am 11. März 2020 etwa, dem Tag, an dem das Coronavirus von der Weltgesundheitsorganisation als Pandemie eingestuft wurde, fand in Liverpool ein Fußballspiel statt, Liverpool spielte gegen Atlético Madrid in der Champions League: vor 50 000 Zuschauern. Zwischen 10. und 13. März trafen sich in Cheltenham 250 000 Menschen zu Pferderennen. Beides habe zu einer größeren Ausbreitung des Virus beigetragen.

Gelobt wird immerhin das Vorgehen der Regierung beim Impfen. Das Vereinigte Königreich zählt tatsächlich zu den Ländern, die früh einen großen Teil der Bevölkerung impfen konnten, derzeit haben knapp 79 Prozent der Gesamtbevölkerung bereit ihre zweite Dosis erhalten. Auch deshalb gelten in Großbritannien kaum noch Einschränkungen.

Kaum noch Masken im Alltag

Ob das so bleibt, ist allerdings ungewiss: Die Fallzahlen liegen seit Monaten zwischen 30 000 und 40 000 Neu-Infektionen täglich. Täglich werden zwar weiterhin nur zwischen 800 und 1000 Menschen ins Krankenhaus eingewiesen, sodass die Zahl der ernsthaft Erkrankten vergleichsweise niedrig bleibt. Dennoch sprach die Regierung zuletzt davon, zumindest darüber nachzudenken, einzelne Maßnahmen womöglich im Winter wieder einzuführen. Denkbar ist etwa die Rückkehr der Maskenpflicht - und damit die Rückkehr eines Accessoires, das einem im Alltag in England nur noch sporadisch begegnet.