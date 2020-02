Seine Opfer nennen es Massaker, Boris Johnson nennt es Aufbruch: Am vergangenen Donnerstag feuerte der britische Premier sein halbes Kabinett und machte lauter FOBs, Fans of Boris, zu Ministern. Kurz danach lauerten Reporter dem Chefberater des Premiers auf. In Großbritannien ist das üblich: Morgens, auf dem Weg zur Arbeit oder abends, wenn Politiker vom obligatorischen Joggen zurückkommen, stehen TV-Teams vor Villen oder Reihenhäusern herum und stellen Fragen zum Tag, während die Angesprochenen in ihre Limousinen flüchten oder ihre Haustür aufsperren. Dabei kommt selten etwas heraus, aber alle spielen mit.