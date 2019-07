24. Juli 2019, 10:20 Uhr Großbritannien Mays letzte Fragestunde im Parlament

Theresa May im britischen Unterhaus (Archivbild)

Theresa May tritt heute als Premierministerin des Vereinigten Königreichs zurück.

Ihr Nachfolger wird Boris Johnson. Er soll am Nachmittag von der Queen ernannt werden.

Von Philipp Saul

Bevor Theresa May am Nachmittag ihren Rücktritt bei der Queen einreicht, kommt sie noch einmal zur wöchentlichen Fragestunde ins britische Parlament. Werden die Abgeordneten ihr freundlicher begegnen als in den vergangenen Monaten?

TICKAROO

Die Entwicklungen in unserem Live-Blog: