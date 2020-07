"Seht mich an, es geht mir gut"

Coronavirus in Brasilien

Es war der Tag, als in Brasilien mehr als 1300 Menschen an Covid-19 starben, als Tausende das Virus sogar noch anfeuerten. "Força covid", schrieben sie auf Twitter, auf geht's Covid. Darunter posteten sie Bilder von jubelnden Menschen oder hämische Kommentare: Man ernte, was man säe, stand da, und dass es endlich mal den Richtigen treffe. Gemeint war Jair Bolsonaro, Brasiliens Präsident.