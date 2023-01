Von Manuel Bewarder, Florian Flade, Georg Mascolo und Jörg Schmitt, Berlin

Die Spionageaffäre um den kurz vor Weihnachten festgenommenen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes (BND) gewinnt an Brisanz. Der mutmaßliche Maulwurf, der Geheimnisse des Auslandsnachrichtendienstes an Russland verraten haben soll, war offenbar erst im vergangenen Herbst in leitender Funktion ausgerechnet in jenen Bereich des BND versetzt worden, der für die Sicherheitsüberprüfung von Mitarbeitern zuständig ist.