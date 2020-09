Von Hubert Wetzel

Die Black Hills in South Dakota sind wunderschön. Sie erheben sich aus der Prärie wie eine graugrüne Wand. Früher gehörte das Land den Sioux, dann kamen die Weißen, sie gruben nach Gold und bauten Städte. Heute kommen vor allem Touristen dorthin, um die Felswand am Mount Rushmore zu bewundern, in die die Köpfe von vier US-Präsidenten gemeißelt sind. Und jedes Jahr im August kommen die Motorradfahrer. Seit achtzig Jahren findet in Sturgis, einem Dorf am Nordrand der Black Hills, die "Sturgis Motorcycle Rally" statt, zu der Hunderttausende Biker auf schweren Harley-Davidson-Maschinen angeknattert kommen. Sie betrinken sich in Kneipen und hören Hardrock-Bands zu. So war es auch dieses Jahr. Vom 7. bis 16. August fand die 80. Sturgis Rally statt, mehr als 460 000 Besucher kamen zu dem Treffen. Und mit dabei war auch Sars-CoV-2 - das Coronavirus.