Risikobereit bei der Karriere, konservativ in der Amtsführung

Seit einem Jahr regiert Franziska Giffey Berlin - mit einem Linksbündnis, das sie eigentlich beenden wollte. In zehn Tagen könnte sie ihr Amt wieder verlieren. Bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl geht es für sie um alles. Wieder einmal.

Von Jan Heidtmann

Plötzlich ist Michael Müller da, dunkle Lederjacke, schwarze Jeans. Er steht etwas abseits des kleinen SPD-Wahlkampfstandes in einer Berliner Fußgängerzone und hält Hof. Ein wenig zumindest, hier ist sein Wahlkreis. Drei, vier Leute haben sich um Müller herum versammelt, ein Mann möchte ein Selfie mit ihm haben. Zwischendrin blickt Müller immer mal wieder prüfend über die Schulter auf die große Menschenansammlung einige Meter weiter entfernt. In deren Mitte steht Franziska Giffey im roten Mantel. Anders als Müller kann sie gar nicht so schnell lächeln, wie die Leute hier Handyfotos mit ihr haben wollen.