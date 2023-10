Berlin:Unbekannte werfen Molotowcocktails auf Haus mit jüdischen Einrichtungen

Auf den Straßen der Hauptstadt eskalieren seit Tagen propalästinensische Demonstrationen und Attacken gegen jüdische Einrichtungen. Gegen 3.45 Uhr in der Nacht zum Mittwoch attackierten nach Angaben der Berliner Polizei zwei vermummte Angreifer ein Gebäude im Berliner Bezirk Mitte. In dem Haus befinden sich mehrere jüdische Einrichtungen, darunter eine Synagoge und Schulräume.

Die bislang unbekannten Täter verfehlten die Einrichtungen jedoch, die beiden Molotowcocktails landeten auf dem Bürgersteig und wurden dort von einem Sicherheitsangestellten gelöscht. Gegen acht Uhr am Morgen nahm die Polizei einen Mann fest, der in Richtung des Gebäudes gelaufen war. Bei der Festnahme rief der Mann nach Angaben der Polizei volksverhetzende und israelfeindliche Parolen. Die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.

E-Scooter wurden angezündet, auch auf einem Spielplatz soll es gebrannt haben

Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich bei einem Besuch in Kairo zu dem Anschlag in Berlin: "Da müssen die Versammlungsbehörden das Ihre tun, zum Schutz der jüdischen Einrichtungen die Polizei. Und das werden wir auch machen und alles verstärken." Am Mittwochnachmittag wollen Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner und Kultursenator Joe Chialo (beide CDU) die Synagoge besuchen.

Am Dienstagabend hatten sich in Berlin bereits die bisher gewalttätigsten propalästinensischen Proteste seit dem Überfall der Hamas auf Israel ereignet. Dabei bildeten sich in Berlin-Neukölln immer wieder kleinere Gruppen von Demonstranten, die rund um den Hermannplatz und die Sonnenallee kleinere Straßenbarrikaden errichteten. Dafür wurden nach Angaben der Feuerwehr E-Scooter angezündet, auch auf einem Spielplatz soll es gebrannt haben.

Die etwa 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Brandherde nur mithilfe der Polizei löschen. Die Beamten wurden dabei immer wieder mit Flaschen und Steinen attackiert. Auf Videos in den sozialen Medien ist auch zu sehen, wie Polizisten mit Silvesterböllern beworfen werden. Die Polizei setzte schließlich Wasserwerfer ein, um die Brandherde zu löschen.

Zugleich war es auch rund um das Brandenburger Tor zu Ausschreitungen gekommen. Dort hatten sich am frühen Dienstagabend mindestens 300 Menschen spontan zu einer vorerst friedlichen propalästinensischen Mahnwache versammelt. Nach Berichten des RBB sollen dann aus der stetig wachsenden Menge auch Parolen wie "Kindermörder Israel" und "Free Palestine" gerufen worden sein. Einige vereinzelte Protestierende sollen zudem Polizisten attackiert haben. Das Holocaust-Mahnmal unweit des Brandenburger Tor wurde von Polizisten mit Hunden bewacht.

"Unsere Polizei arbeitet derzeit an der Belastungsgrenze", sagt Kai Wegner

Als Auslöser für die bisher härtesten propalästinensischen Proteste wird der vermeintliche Raketenangriff auf ein Krankhaus in Gaza-Stadt gesehen. Bislang ist unklar, wer die Raketen abgefeuert hat. Offenbar waren mehrere der Demonstranten am Brandenburger Tor, besonders aber in Neukölln, einem Aufruf der radikal-palästinensischen Gruppe Samidoun in den sozialen Medien gefolgt. Dort hatte der Verein in vergangenen Tagen immer wieder mit Appellen wie "Geht zur Sonnenallee" oder "Jetzt auf die Straßen. Gegen den Genozid in Gaza" zu Demonstrationen aufgerufen.

"Unsere Polizei arbeitet derzeit an der Belastungsgrenze", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Wegner in der Talkshow "Markus Lanz". Sie wurde am Dienstagabend zum Zeitpunkt der Ausschreitungen ausgestrahlt, von denen Wegner bei der Aufzeichnung gegen 20.30 Uhr offensichtlich noch nichts wusste. Auf die propalästinensischen Proteste in Berlin insgesamt bezogen sagte Wegner bei Lanz: "Das sind Bilder, die ich aus der deutschen Hauptstadt nicht sehen möchte."

Der Bundesverband der Recherche und Informationsstellen Antisemitismus (RIAS) hat seit dem 7. Oktober in Deutschland insgesamt 202 antisemitische Vorfälle dokumentiert. In dem selben Zeitraum im Vorjahr waren es 59 Fälle. In den vergangenen Tagen machten den größten Teil davon bei Protesten skandierte antiisralische und antisemitische Parolen aus, so RIAS. In einigen, wenigen Fällen sei es auch zu Attacken gekommen. So sind in Kiel Teilnehmer einer Solidaritätskundgebung mit Israel bespuckt worden.

Die Berliner Polizei hat seit dem Überfall der Hamas auf Israel nahezu alle propalästinensischen Kundgebungen in der Stadt verboten. "Das ist die schwierigste Situation der letzten fünf Jahre in meiner Amtszeit", hatte Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik in der vergangenen Woche gesagt. Es gehe "um die Verantwortung für die ganze Stadt und die jüdischen Mitbürger".

Seit dem 7. Oktober wurden mehrere Orte in der Stadt immer wieder mit Davidsternen und antisemitischen Parolen beschmiert. Ein unbekannter Täter hatte zudem eine vor dem Roten Rathaus gehisste Flagge Israels heruntergerissen. Am Sonntagabend war es zu größeren antiisraelischen Ausschreitungen am Potsdamer Platz gekommen. Aufgerufen über die sozialen Netzwerke, versammelten sich dort etwa 500 Menschen, fast 130 von ihnen nahm die Polizei im Verlauf des Protests fest.