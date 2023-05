Wolodimir Selenskij in Kiew: Ob er nach dem Informationsleck in Berlin noch in die deutsche Hauptstadt reist, ist unsicher.

Von Jan Heidtmann, Paul-Anton Krüger und Nicolas Richter, Berlin

Es ist eher ungewöhnlich, dass die Berliner Polizei Staatsbesuche oder andere Reisen wichtiger ausländischer Politiker in die deutsche Bundeshauptstadt bekannt gibt. Umso merkwürdiger mutete es an, als am Mittwochmittag die Boulevardzeitung B.Z. unter Berufung auf "Berliner Sicherheitskreise" meldete, der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij werde am 13. Mai Berlin besuchen.