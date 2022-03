Von Frank Nienhuysen

Warnhinweise auf einen bevorstehenden Einmarsch gab es genug, einer war besonders dringlich. Am 23. Februar zogen Russlands Diplomaten aus der Ukraine ab und ließen an Botschaft und Konsulat die Flaggen einholen. Am nächsten Tag begann der Krieg. Wiederholt sich nun ein ähnliches Szenario? Am Wochenende berichteten ukrainische und belarussische Medien, dass der belarussische Botschafter Igor Sokol und weitere elf Diplomaten die Ukraine verlassen hätten.