Die EU-Außenminister könnten schon am Nachmittag Sanktionen auf den Weg bringen. Die Behörden in Belarus lassen überraschend viele der festgenommenen Demonstranten frei. Diese berichten von Folter.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich für Strafmaßnahmen gegen Verantwortliche für die jüngsten Ereignisse in Belarus ausgesprochen. "Wir brauchen zusätzliche Sanktionen gegen diejenigen, die in Belarus demokratische Werte missachtet oder gegen Menschenrechte verstoßen haben", forderte sie.

Sie sei zuversichtlich, dass eine für den Nachmittag geplante Sitzung der EU-Außenminister die Unterstützung der EU für die Rechte der Menschen in Belarus auf Grundfreiheiten und Demokratie demonstrieren werde. Wenn es den erforderlichen Konsens gibt, ist denkbar, dass die EU-Außenminister bereits an diesem Freitag Sanktionen gegen Verantwortliche für die Polizeigewalt und die mutmaßlichen Wahlfälschungen auf den Weg bringen. Sie könnten etwa EU-Einreiseverbote und Vermögenssperren umfassen.

Staatschef Alexander Lukaschenko und seinen Unterstützern wird von der EU vorgeworfen, die Wahl am vergangenen Sonntag zu seinen Gunsten manipuliert zu haben und die Versammlungs-, Medien- und Meinungsfreiheit einzuschränken. Er soll nach offiziellen Angaben die Abstimmung mit mehr als 80 Prozent der Stimmen gewonnen haben. Die Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja nimmt aber einen Sieg für sich in Anspruch.

Behörden lassen überraschend Gefangene frei

Bei Protesten gab es in den vergangenen Tagen etwa 7000 Festnahmen, die Polizei agierte teils äußerst brutal. Die Uniformierten gingen mit Schlagstöcken, Blendgranaten, Tränengas und Gummigeschossen gegen die Demonstranten vor. Mindestens zwei Demonstranten kamen ums Leben.

In der Nacht zu Freitag ließen die belarussischen Behören überraschend viele der inhaftierten Demonstranten frei. Bis zum Morgen sollten mehr als 1000 Menschen freigelassen werden. Innenminister Juri Karajew entschuldigte sich dafür, dass bei den Protesten auch viele Unbeteiligte festgenommen worden seien. So etwas passiere aber, meinte er.

Detailansicht öffnen Viele Freigelassene berichteten von Misshandlungen im Gefängnis. (Foto: REUTERS)

Die Freilassungen könnten das erste Zeichen eines Einlenkens auf Seiten des belarussichen Machtapparates sein. Staatsmedien berichteten, dass Lukaschenko selbst angewiesen habe, sich um die Lage der Gefangenen zu kümmern. Er reagiere damit auf Proteste von Arbeitskollektiven in den Staatsbetrieben der Ex-Sowjetrepublik.

Vor dem Gefängnis Okrestina in der Hauptstadt Minsk nahmen Familien und Freunde zutiefst erleichtert ihre Angehörigen in Empfang. Nach ihrer Freilassung berichteten viele Menschen von schwersten Misshandlungen im Gefängnis. In Videos schilderten Frauen und Männer, dass sie kaum ernährt und in engsten Zellen stehend zusammengepfercht worden seien. Viele Bürger zeigten - nur in Unterwäsche bekleidet - ihre mit Platzwunden und großen blauen Flecken von Schlägen übersäten Körper. Mehrere Entlassene mussten wegen der Schwere ihrer Verletzungen sofort ins Krankenhaus gebracht werden, wie Medien in Minsk berichteten.

Auch die Menschenrechtsgruppe Amnesty International berichtete von weit verbreiteter Folter und Gewalt in den Gefängnissen. Die EU müsse auf die Führung in Belarus einwirken.

Lukaschenko hatte die Demonstranten zuletzt als arbeitslose Ex-Kriminelle bezeichnet - und damit noch mehr Wut ausgelöst. Staatsmedien berichten seit Tagen, dass die Proteste aus dem Ausland gesteuert und die Menschen manipuliert seien. Am Donnerstag forderten kritische Journalisten von Staatsmedien in einem offenen Brief ein Ende dieser Lügen-Propaganda und kritisierten die Verunglimpfung friedlicher Bürger.

Auswärtiges Amt bestellt Botschafter ein

Das Auswärtige Amt hatte am Donnerstag wegen des brutalen Vorgehens der Polizei den Botschafter von Belarus, Denis Sidorenko, zu einem dringenden Gespräch gebeten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Ministerium in Berlin - zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet.

Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte zuvor bereits angekündigt, deutlich mehr Druck auf die Machthaber in Minsk ausüben zu wollen. Es sei vollkommen klar, dass das Vorgehen der Sicherheitskräfte in Belarus "im Europa des 21. Jahrhundert nicht akzeptabel ist". Er forderte die Führung in Minsk auf, sich an internationale Verpflichtungen zu halten.

Asylbewerber aus Belarus werden in Deutschland nur selten als politisch Verfolgte anerkannt. "Die Gesamtschutzquote liegt zwischen 1,3 und 4,4 Prozent", sagte ein Sprecher des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Gesamtschutzquote umfasst mehrere Schutzformen, zum Beispiel Flüchtlingsstatus oder Asylanerkennung. Die Zahl der Antragsteller aus Belarus ist auch recht niedrig. Sie lag im vergangenen Jahr bei 264. Bei Flüchtlingen aus der Türkei zum Beispiel beträgt die Gesamtschutzquote dem Sprecher zufolge knapp 50 Prozent.