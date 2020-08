Proteste in Belarus

Der Außenminister nennt das Vorgehen der Polizei in Belarus "im Europa des 21. Jahrhundert nicht akzeptabel". Trotz Tausender Festnahmen reißen die Proteste nicht ab - Berichten zufolge sind in mehreren Staatsbetrieben Arbeiter in Streik getreten.

Mit brutaler Härte und Massenfestnahmen versucht die Polizei in Belarus (Weißrussland) weiter, die Demonstranten im Land in die Knie zu zwingen. Seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl vom Sonntag seien mindestens 6700 Menschen festgenommen worden, 700 davon von Mittwoch auf Donnerstag, teilte das Innenministerium mit.

In den Nächten zuvor hatten die Sicherheitskräfte noch deutlich mehr Menschen in Gewahrsam genommen. Die Uniformierten gingen dabei teils äußerst brutal mit Schlagstöcken, Blendgranaten, Tränengas und Gummigeschossen gegen friedliche Demonstranten vor.

Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben des Innenministeriums nicht. Wie viele Demonstranten mittlerweile wieder freigelassen wurden, ist nicht bekannt. Vor den Gefängnissen forderten Angehörige immer wieder die Freilassung von Festgenommenen.

Außenminister Heiko Maas (SPD) kündigte einen Tag vor einer Sitzung der EU-Außenminister zur Lage in Belarus an, deutlich mehr Druck auf die Machthaber in Minsk ausüben zu wollen. Mit den Partnern werde intensiv über neue Sanktionen gesprochen, sagte der Minister bei einem Treffen mit seiner norwegischen Amtskollegin Ine Eriksen Søreide in der Berliner Villa Borsig, dem Gästehaus seines Ministeriums.

Es sei vollkommen klar, dass das Vorgehen der Sicherheitskräfte in Belarus "im Europa des 21. Jahrhundert nicht akzeptabel ist". Er forderte die Führung in Minsk auf, sich an internationale Verpflichtungen zu halten. Maas kündigte an, die EU werde den "Druck auf die Machthaber dort weiter erhöhen müssen". Die Norwegerin sprach von Gewalt in Belarus, die unverhältnismäßig sei und eine gemeinsame Antwort westlicher Staaten erfordere.

Lettlands Ministerpräsident Krisjanis Karins rief wegen der angespannten Lage im benachbarten Belarus eine außerordentliche Kabinettssitzung ein. Die Regierung des baltischen EU-Landes werde am Montag einen Bericht von Außenminister Edgars Rinkevics anhören und dann über weitere Schritte entscheiden, schrieb Karins auf Twitter.

Lettland unterstützte den Wunsch der belarussischen Gesellschaft, in einem freien und demokratischen Land zu leben, schrieb Karins. Außenminister Rinkevics sprach sich für gemeinsame EU-Sanktionen gegen die autoritäre Führung in Minsk aus.

Belarussen demonstrieren weiter

Trotz der vielen Festnahmen und des einschüchternden Verhaltens der Polizei gingen die Proteste in Belarus weiter. Am Donnerstag sollen in mehreren Staatsbetrieben Mitarbeiter in Streik getreten sein. Auf Twitter kursierte ein Video von Arbeitern des belarussischen Fahrzeugherstellers Belaz, die ihre Fabrik in Schodsina verlassen, um demonstrieren zu gehen.

Der Ursprung des Videos lässt sich allerdings nicht nachvollziehen. Den staatsnahen russischen Nachrichtenportalen Sputnik sowie Russia Today zufolge haben zumindest Teile der Arbeiterschaft eine nicht genehmigte Protestaktion gestartet. Sie forderten demnach einen landesweiten Streik. Die Nachrichtenagentur dpa meldete unter Berufung auf belarussische Medien, die Arbeiter des Werks verlangten, dass die dort produzierten Fahrzeuge nicht an die Polizei geliefert werden sollten, die zuletzt brutal gegen Demonstranten vorging.

Auch in Minsk gingen wieder Hunderte Menschen auf die Straßen, um gegen vermutete Wahlmanipulation und Polizeigewalt zu protestieren. In mehreren Teilen der Hauptstadt Minsk versammelten sich der Nachrichtenagentur AP zufolge große Gruppen und bildeten Menschenketten. Mehr als 100 Frauen trugen demnach Blumen und Fotos von inhaftierten Protestierenden durch den Südwesten der Stadt. Dort hatten Polizisten in der Nacht Gummigeschosse auf Menschen abgefeuert, die auf Balkonen sangen und klatschten.

Die belarussische Journalistin Nasta Reznikava schrieb auf tagesschau.de, dass die Demonstranten in Minsk "an vielen verschiedenen Orten in der Stadt in kleineren Gruppen von bis zu Hundert Menschen auf die Straße" gingen. Gemeinsam organisierte Großproteste gebe es nicht.

Nach Angaben der Behörden wurden seit Beginn der Proteste mehr als 100 Sicherheitskräfte verletzt. 28 von ihnen seien ins Krankenhaus gekommen. Neue Zahlen zu verletzten Demonstranten lagen zunächst nicht vor. Nach früheren Angaben wurden mindestens 250 Menschen in dem zwischen Russland und EU-Mitglied Polen gelegenen Land verletzt. Am Montag starb ein Protestierender in Minsk. Ein Radiosender meldete den Tod eines weiteren Mannes in Gomel im Südosten von Belarus, nachdem er von der Polizei festgenommen worden sei.

Die Proteste dauern seit der Präsidentenwahl am Sonntag an. Lukaschenko hatte sich dabei nach 26 Jahren im Amt zum sechsten Mal in Folge zum Sieger erklären lassen. Die Demonstranten gehen aber davon aus, dass die Abstimmung massiv gefälscht wurde. Nach offiziellen Angaben hatte Lukaschenko bei der Wahl 80 Prozent der Stimmen erhalten, seine stärkste Konkurrentin nur zehn Prozent. Swetlana Tichanowskaja hatte sich einen Tag nach der Wahl ins benachbarte Litauen geflüchtet. Die Protestierenden fordern eine neue Auszählung der Wahl.