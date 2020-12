Im Sommer war Swetlana Tichanowskaja noch vor Ort in Minsk - wie hier bei einem Wahlkampfauftritt. Mittlerweile lebt sie in Litauen.

Interview von Daniel Brössler und Frank Nienhuysen

Ohne Wahlfälschung durch Machthaber Alexander Lukaschenko wäre sie wohl längst Präsidentin. Swetlana Tichanowskaja, 38, führt die belarussische Opposition vom Exil in Litauen aus. An diesem Montag wird sie in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen. Vom Westen erwartet Tichanowskaja erheblich mehr Unterstützung. Das macht sie im Gespräch deutlich, das sie vor ihrem Abflug von Vilnius aus per Video mit der SZ geführt hat.