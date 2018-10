14. Oktober 2018, 13:46 Uhr Landtagswahl in Bayern Vom Best- zum Worst-Case-Szenario: die Parteien zwischen Hoffen und Bangen

Die CSU abgestürzt und doch mächtig? Die Grünen nach Riesenerfolg ohnmächtig? Die SPD in sächsischen Verhältnissen und die AfD kleiner als gedacht? Die Wahl in Bayern könnte verrückte Folgen haben. Ein Überblick.

Von Stefan Braun , Berlin

Die Gewinner regieren und die Verlierer gehen in die Opposition? Was eigentlich als normal gelten würde, könnte nach dem Wahltag in Bayern umgekehrt aussehen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die CSU trotz riesiger Verluste weiter regieren wird. Und die Wahrscheinlichkeit ist nicht viel kleiner, dass die Grünen trotz eines historisch guten Wahlausgangs auch künftig im Landtag auf den Bänken der Opposition Platz nehmen.

Nun weiß man nicht endgültig, wie die Sache ausgeht. Trotzdem lassen sich schon jetzt für alle Beteiligten die besonders positiven und negativen Szenarien analysieren. Ein Überblick über die Perspektiven für Bayern und für Berlin.

Die Angst und die leise Hoffnung der CSU

Natürlich wird die selbst ernannte bayerische Staatspartei am Sonntagabend das Thema Nummer eins sein. Um ihre Geschichte geht es, um ihre jahrzehntelange Zeit an der Macht - und um die Frage, ob es in Bayern tatsächlich noch mal etwas anderes als einen CSU-Ministerpräsidenten geben könnte.

Angst und leise Hoffnung bei der CSU: Markus Söder und Horst Seehofer. (Foto: dpa)

Der schlimmste Fall

Damit ist das für die CSU bedrohlichste Szenario angesprochen. Natürlich wäre es für sie schon extrem unangenehm, wenn sie massive Verluste einfährt - was voraussichtlich passieren wird. Noch viel schlimmer allerdings wäre es, wenn sich nach dem Wahlabend ein Bündnis aus anderen Parteien zusammenschließt, das tatsächlich eine Mehrheit der Sitze im Landtag auf sich vereinigen kann.

Das könnte - mindestens auf Zeit - den Verlust aller Macht bedeuten und wäre ohne Zweifel die Super-Katastrophe für die Christsozialen. Auch wenn niemand weiß, ob das Bündnis der anderen lange halten würde. Es müsste so unterschiedliche Kräfte wie die Freien Wähler und die FDP, die SPD und die Grünen zusammenbringen. Dass SPD und Grüne dabei kooperieren würden, steht außer Frage, die FDP hat immerhin bis zuletzt demonstrativ offen gelassen, ob sie mitmachen würde. Die Freien Wähler dagegen haben schon laut Nein! gerufen. Und das bedeutet: Die Prognosen und letzten Umfragen lassen diese Variante zwar möglich erscheinen; das unmissverständliche Signal der Freien Wähler aber steht dem entgegen.

Der beste Fall

Womit man aus Sicht der CSU beim bestmöglichen Ausgang wäre. Der lautet: trotz herber Verluste weitgehend weitermachen zu können wie bisher. Die Chance darauf ist selbst bei minus zehn Prozentpunkten gegeben. Dann nämlich dürfte es reichen, mit den Freien Wählern zu kooperieren, die derzeit mit etwa zehn Prozent taxiert werden. In der inhaltlichen Ausrichtung sind sie der CSU sicher am nächsten; selbst wenn man Ministerien wird abtreten müssen, dürfte sich aus Sicht der CSU der Status als dominierende Macht halten lassen.

Und was bedeutet das für die Union in Berlin?

Egal welches Bündnis die Wahl hervorbringt - es wird im Unionslager neue Erschütterungen auslösen. Je schlechter das Ergebnis für die CSU ausfällt, desto heftiger werden die Debatten geführt werden. Und dagegen wird auch die Tatsache wenig helfen, dass nach Einschätzung des Publikums die CSU selbst am meisten Schuld trägt für den Absturz.

Es gibt auch in der CDU eine erkleckliche Zahl an Abgeordneten und Funktionären, denen der gemeinsame Abwärtstrend massive Sorgen bereitet. Und das würde umso mehr gelten, wenn sich zwei Wochen später bei der Wahl in Hessen der negative Trend noch verstärken würde.

Eine offene Frage ist bislang noch, ob mit einer massiven CSU-Niederlage auch die Karriere des bisherigen CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer endet. In München haben viele CSUler längst eine entsprechende Stimmung vorbereitet. Es sind vor allem jene, die Markus Söder vor einem halben Jahr zum Ministerpräsidenten gemacht haben, die Söder jetzt schützen und Seehofer loswerden möchten. Ob Seehofer das aber so einfach mitmacht oder weiter kämpft, ob er nur den Vorsitz aufgibt, aber Innenminister bleiben möchte - niemand kann das derzeit mit Gewissheit sagen.

Und so bleibt die Lage auch für die Kanzlerin kompliziert, eine Vorhersage scheint nicht möglich. Nach dem monatelangen Streit zwischen Merkel und Seehofer hoffen viele Merkel-Getreue einerseits, dass die Tortur mit dem ewigen Gegner endet. Aber zum Teil die gleichen Christdemokraten erinnern vorsichtig daran, dass sie keine Ahnung haben, was kommt, wenn Seehofer aufhört.

Ziemlich lange war Seehofer ein ziemlich verlässlicher Begleiter. Wenn man sich heute in Berlin umhört, wird man den Verdacht nicht los, dass Merkel und Co ein verlässlicher Seehofer lieber wäre als ein unberechenbarer Nachfolger.