Berufsausbildung:Was hinter dem Azubimangel steckt

Meinolf Griese muss nicht lange überlegen, wenn man ihn fragt, wie viele junge Menschen er gerade bei sich ausbildet: "Null komma null." Früher, vor einem Jahrzehnt noch, hatte er meist zwischen fünf und sieben Azubis gleichzeitig, in der Küche, im Service, im Hotelbetrieb seiner Pension am Möhnesee in Nordrhein-Westfalen. Jetzt ist da gerade niemand. Seine letzten beiden Azubis hat Griese während der Coronapandemie eingestellt, 2020 war das. Anfang 2023 unterschrieb endlich wieder eine Auszubildende einen Vertrag bei ihm, noch in der Probezeit brach sie allerdings ab. Weil sie doch lieber studieren wollte. "Ich bin mit diesen Problemen nicht alleine", sagt Griese, der auch Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga ist. "Ich höre das von ganz vielen Betrieben."

Dass Azubis fehlen, zeigt auch die Bilanz für das Ausbildungsjahr 2022/23, die die Bundesagentur für Arbeit (BA) im November vorgestellt hat. Zwar blieb die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber auf Ausbildungsplätze im Vergleich zum Vorjahr stabil, trotzdem ist sie deutlich niedriger als vor zehn Jahren. 2013 kamen noch etwa 106 Bewerber auf 100 Plätze, 2023 waren es nur noch 77. Mehr als 70 000 Lehrstellen blieben im September 2023 unbesetzt.

Wobei das nicht automatisch bedeutet, dass auch jeder, der sich auf einen Ausbildungsplatz bewirbt, automatisch einen bekommt. In den vergangenen Jahren gingen immer mehr Bewerberinnen und Bewerber leer aus. 2013 waren es der BA zufolge 21 000, inzwischen sind es 26 000. Also steigt die Zahl der jungen Menschen, die keine Lehrstelle finden - obwohl die Betriebe Probleme haben, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. Wie kann das sein?

Jonas Lohrmann, 19, sagt, er habe Glück gehabt. Er ist im dritten Lehrjahr seiner Ausbildung zum Fachinformatiker in Halle. Davor hat er einen Realschulabschluss gemacht. Zwischen 20 und 30 Bewerbungen habe er damals geschrieben, schätzt er, nur von einer Handvoll Betriebe habe er überhaupt eine Antwort bekommen. Trotz eines Notenschnitts von 2,0. "Ein Betrieb hat mir zurückgemeldet, dass sie 200 Bewerber hatten - für einen Platz."

In vielen ländlichen Regionen suchen Betriebe händeringend nach Leuten

Das Unternehmen, bei dem es dann geklappt hat, konnte Lohrmann auch überzeugen, weil er eine Arbeitsprobe mitgeschickt hatte: einen selbst programmierten Passwortgenerator. Dass die Suche nach einer Lehrstelle bei ihm so kompliziert war, habe vor allem mit der Pandemie zu tun gehabt, sagt Lohrmann. Viele Betriebe hätten zu dieser Zeit entschieden, gar niemanden auszubilden. Aber das ist nicht die einzige Ursache.

Es gibt nämlich durchaus Ausbildungsberufe, die sehr beliebt sind. Die Informatik gehört dazu. 3000 Bewerberinnen und Bewerber gingen im vergangenen Berichtsjahr leer aus. Im Verkauf, der Kfz-Mechatronik und bei medizinischen Fachangestellten gab es noch mehr unversorgte Bewerber. Auch geografisch gibt es deutliche Unterschiede. In Berlin, Frankfurt und einigen Städten in Nordrhein-Westfalen gibt es tendenziell mehr Interessenten als Ausbildungsplätze, in vielen ländlichen Regionen suchen Betriebe händeringend nach Leuten.

Von "Passungsproblemen" sprechen Experten wie Bernd Fitzenberger, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), wenn sich Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungsmarkt nicht decken. "Es ist erst mal nichts Neues, dass die Berufswünsche junger Menschen nicht immer mit dem zusammenpassen, was die Betriebe anbieten", sagt Fitzenberger. "Neu ist aber, dass die Diskrepanz zwischen beidem deutlich zugenommen hat."

Das habe zunächst einmal damit zu tun, dass sich die Interessen und Ansprüche junger Menschen verändern. Berufe wie Mediengestalter, Tierpflegerin oder Friseurin seien nach wie vor sehr beliebt. Dafür würden Ausbildungsplätze in Handwerksbetrieben, Metzgereien, in der Gastronomie immer weniger attraktiv: die körperliche Arbeit, die unflexiblen Arbeitszeiten. Warum sich für so einen Job entscheiden, wenn es doch viele Alternativen gibt?

Meinolf Griese, der Wirt vom Möhnesee, bekommt das zu spüren. Früher waren sie mal zu zehnt in der Küche des Hotelrestaurants, heute ist er alleine mit einem Kollegen. Griese hat inzwischen, auch weil ihm das Personal fehlt, einen zweiten Ruhetag eingeführt. Gereicht hat das bisher nicht, um Bewerber anzuziehen. Genauso wenig wie das kleine Auto, das er extra für potenzielle Azubis angeschafft hat, damit sie damit zur Berufsschule oder zum Einkaufen fahren können.

Die Babyboomer gehen in Rente, die Generation Z kommt zahlenmäßig nicht hinterher

Aber die veränderten Ansprüche sind nicht alles. Längerfristig sei der demografische Wandel einer der wichtigsten Treiber für die sinkenden Bewerberzahlen, sagt der Ökonom Fitzenberger. Die Babyboomer gehen in Rente, die Generation Z kommt zahlenmäßig nicht hinterher. Heute schließen knapp hunderttausend Jugendliche weniger die Schule ab als noch vor zehn Jahren, und die fehlen natürlich auf dem Ausbildungsmarkt.

Gleichzeitig machen schon seit Jahren immer mehr junge Leute Abitur - und immer weniger einen Hauptschulabschluss. Das Studium macht der Ausbildung Konkurrenz, aber: Auch unter den Auszubildenden gibt es immer mehr Abiturientinnen und Abiturienten. Zudem steigt der Anteil derer, die sich nach einer Berufsausbildung noch für ein Studium entscheiden.

Auch Jonas Lohrmann, der Azubi aus Halle, könnte sich vorstellen, nach seiner Ausbildung zum Informatiker noch die Fachhochschulreife zu machen und ein Studium anzufangen. Vor allem, weil er sich gern noch tiefer mit seinem Fach auseinandersetzen würde - aber auch weil er den Eindruck hat, dass ein Studium schon noch einen besseren Ruf hat als eine Berufsausbildung.

Dabei galt das duale Ausbildungssystem aus Berufsschule und Betrieb immer als deutsches Vorzeigemodell. Einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) zufolge bekommen noch immer 94 Prozent der Auszubildenden anschließend eine Anstellung. Die Studie zeigt aber auch, dass der Anteil junger Menschen, die eine Berufsausbildung abgeschlossen haben, in Deutschland so stark zurückging wie in keinem anderen OECD-Land.

Dass die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber auf Ausbildungsplätze in den vergangenen Jahren besonders stark eingebrochen ist, hat mit Corona zu tun. Die Pandemie habe viele junge Menschen verunsichert, sagt Fitzenberger, viele hätten die Entscheidung für einen Beruf erst mal in die Zukunft geschoben und hätten sich für eine weiterführende Schule oder ein "Gap Year" entschieden. Das Durchschnittsalter, in dem junge Menschen eine betriebliche Ausbildung beginnen, liegt inzwischen bei 20 Jahren.

Mehr Ausbildungen werden vorzeitig abgebrochen

Auch der Anteil der Ausbildungsverträge, die vorzeitig beendet wurden, ist in den vergangenen Jahren gestiegen, 2022 lag er bei knapp 30 Prozent. Wobei darunter nicht nur Auszubildende fallen, die ganz abgebrochen haben, sondern auch solche, die sich für einen anderen Betrieb oder eine andere Ausbildung entschieden haben. "Das hängt auch damit zusammen, dass die jungen Menschen wissen, dass Fachkräfte knapp sind und sie nicht jede Ausbildung annehmen oder durchziehen müssen", sagt Fitzenberger.

Hinzu kommt: Nur weil sie einen Ausbildungsplatz freihaben, stellen Betriebe nicht einfach jeden ein. Es gebe viele junge Menschen, bei denen es sich schwieriger gestaltet, sie in oder durch eine Ausbildung zu bringen - weil die Betriebe sie wegen fehlender Qualifikation ablehnen oder sie die Berufsschule nicht schaffen, sagt Bernd Fitzenberger. "Das können wir uns in Zeiten des Fachkräftemangels wirklich nicht leisten." Für diese Jugendlichen brauche es eine besonders intensive Betreuung, zum Beispiel durch mehr Sonder- oder Sozialpädagogen oder eine individuelle Lernunterstützung in den Berufsschulen.

Außerdem sei es essenziell, gerade nach der Pandemie, die Berufsorientierung an den Schulen auszubauen - und zwar nicht nur an den Haupt- und Realschulen, sondern auch an den Gymnasien. Durch Kooperationen mit Betrieben, Praktika, eine bessere Vor- und Nachbereitung von Praxisphasen.

Meinolf Griese, der Wirt vom Möhnesee, hatte in diesem Jahr zum ersten Mal seit der Coronazeit wieder ein paar Praktikanten im Haus. Die hätten sich gut geschlagen, sagt er. Ob sie sich tatsächlich für eine Ausbildung interessieren, kann er im Moment noch nicht abschätzen. Da muss er die Bewerbungsphase im kommenden Jahr abwarten.