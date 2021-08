Polizisten patrouillieren auf Pferden am Bondi Beach. Im australischen Bundesstaat New South Wales steigen die Corona-Zahlen weiter.

Von Felix Haselsteiner, München

Glücklich wirkt Scott Morrison in diesen Tagen nicht. Australiens Premierminister führt ein Land, in dem Fallzahlen weiterhin steigen. Außerdem gibt es vielerorts einen scharfen Lockdown, an den die Bürger sich teilweise aber nicht mehr halten wollen. Morrison und seine Ministerien organisieren unterdessen eine Impfkampagne, die sich das Ziel gesetzt hat, bis Ende des Jahres 80 Prozent der Bevölkerung gegen das Coronavirus zu immunisieren. Das gilt als ambitioniert, denn Mitte August hatten knapp 41 Prozent der über 16-Jährigen eine erste Impfung, nur jeder Vierte eine zweite.

Und nun kommt auch noch Mark McGowan und wirft die Frage auf, ob Australien in den kommenden Monaten überhaupt noch als ein vereinigtes Land auftreten wird. McGowan ist Premierminister von Westaustralien, dem flächenmäßig größten Bundesstaat des Landes. Er ist entschiedener Befürworter einer radikalen Zero-Covid-Strategie.

Westaustralien sei die "freieste, erfolgreichste Gesellschaft auf der Welt", habe "die stärkste Wirtschaftsleistung des Landes und vermutlich der Welt" und sei trotz aller Kritik besser durch die Pandemie gekommen als irgendeine andere Region auf der Welt, sagte McGowan am Montag dem Fernsehsender Sky Australia. Den Plan der Regierung, ab dem Erreichen des Impfquotenziels von 80 Prozent die Abschottungsstrategie zu beenden und anzufangen, mit dem Virus im Land zu leben, könne er daher nicht verstehen.

Sein Bundesland habe die Lockdowns im Rest Australiens finanziert, sagt McGowan. In New South Wales etwa, dem Bundesstaat, in dem Sydney liegt, kritisiere man ihn am lautstärksten, obwohl es dort die meisten Fälle gibt. Zur Not müsse man sich eben vom Rest des Landes abschotten, lautet seine Ankündigung, Westaustralien wäre dann eine Insel auf der Insel. Morrison brummte als Antwort nur: "Lasst uns abwarten, was passiert."

Westaustralien will weitermachen wie bisher

In Australien ist ein Richtungsstreit entbrannt. Die einen wollen den Kurs der vergangenen eineinhalb Jahre weiterführen - ohne Aussicht auf Lockerungen und Änderungen bei der Einreisepolitik, sondern lediglich mit der Zusage, dass die eigene Bevölkerung dann nicht mehr in den kompletten Lockdown müsse. McGowan ist der Anführer dieser Bewegung, seine extrem hohen Zustimmungswerte im Westen, wo seine Labor-Partei nach der Regionalwahl im März 53 von 59 Sitzen im örtlichen Parlament kontrolliert, kann er als Beweis für den Erfolg seiner Strategie anführen.

Morrison und die Premierminister der anderen Staaten werben stattdessen für den Öffnungsplan, den er vor einigen Wochen bereits vorgestellt hatte: Australierinnen und Australier sollen sich impfen lassen und im Dezember werde es dafür eine schrittweise Öffnung geben. Die Lockdowns, der Verzicht auf das Reisen, die Impfung - "die Bürger machen das aus einem guten Grund: Um auf den Weg aus der Pandemie zu kommen", sagte Morrison. Dass zudem Städte wie Sydney und Melbourne eher darauf drängen, in Zukunft auch wieder internationale Reisende empfangen zu können, als der vom Bergbau geprägte Westen, verstärkt die Zerrissenheit.

Während Australien debattiert, wählt das benachbarte Neuseeland einen Mittelweg. Premierministerin Jacinda Ardern stellte dort in der vergangenen Woche ihre Strategie für eine schrittweise Öffnung ab Anfang 2022 vor: Quarantänefreies Reisen wird dann für geimpfte Reisende wieder möglich sein. Neuseeland wird allerdings zwischen Ländern mit niedrigen und hohen Infektionszahlen unterscheiden und "vorsichtig" sein. "Wir sind einfach noch nicht in der Position, um wieder vollumfänglich zu öffnen", sagte Ardern.

Neuseelands Regierung sieht am Beispiel von New South Wales, wie schnell aus einem einzelnen Fall einige Hundert werden können und will sich deshalb auch nicht vom Null-Infektionen-Kurs verabschieden. "Wenn wir unseren Ansatz zu früh aufgeben, können wir nicht mehr zurück", sagte Ardern. Eine Strategie wie etwa in Großbritannien, wo Regeln ab einer gewissen Impfquote ausgesetzt wurden, sei für Neuseeland keine Option.

Fest steht sowohl in Australien als auch in Neuseeland: Der Druck von außen und innen, Pläne für Öffnungen vorzulegen, ist in den letzten Monaten gewachsen. Für eine gute Impfquote wird es Anreize für die Bevölkerung brauchen und Aussicht auf stärkeren internationalen Austausch. Ein Versprechen konnte Ardern allerdings machen: die Grenze wird "nach Covid nie wieder dieselbe sein", kündigte die Premierministerin an, die frühere komplette Offenheit könne man nicht mehr einfach so umsetzen.