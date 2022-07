Anlässlich der Feier des russischen Marinetages steigen Besucher bei St. Petersburg an Bord des nuklearbetriebenen Angriffs-U-Bootes "Vepr".

Das Abkommen gilt als Garant dafür, Kriege zwischen den Atommächten zu vermeiden. In New York beginnen nun schwierige Beratungen über dessen Zukunft - nicht nur der Krieg in der Ukraine dürfte das Treffen beeinflussen.