24. August 2018, 20:27 Uhr Atomverhandlungen Trump sagt Pompeos Nordkorea-Reise ab

Donald Trump hat die für kommende Woche geplante Nordkorea-Reise seines Außenministers Mike Pompeo abgesagt.

Die Fortschritte bei den Verhandlungen zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel seien nicht ausreichend.

Ein Grund dafür sei Chinas mangelnde Bereitschaft, Druck auf Pjöngjang auszuüben.

Gerade erst hat die US-Regierung mit Stephen Biegun einen Sonderbeauftragten für Nordkorea ernannt. Zusammen mit Außenminister Mike Pompeo sollte er in der kommenden Woche zu Gesprächen nach Nordkorea fliegen. Doch diese Reise hat Präsident Donald Trump nun abgesagt. Er habe Pompeo gebeten, vorerst nicht nach Pjöngjang zu reisen, weil es "keine ausreichenden Fortschritte bei der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel gebe", schrieb Trump auf Twitter.

Als einen Grund für die mangelnden Fortschritte nannte Trump die zögerliche Hilfe aus China. Wegen des Handelsstreits mit den USA sei die Bereitschaft Chinas, Druck auf Pjöngjang auszuüben, gesunken. Pompeo werde in näherer Zukunft nach Nordkorea reisen, höchstwahrscheinlich sobald der Handelsstreit mit China gelöst sei, schrieb der US-Präsident.Trump sandte gleichzeitig seine "wärmsten Grüße" an Machthaber Kim Jong-un, mit dem er am 12. Juni zu einem historischen Gipfeltreffen in Singapur zusammengekommen war. Er freue sich darauf, ihn bald wieder zu treffen.

Bei dem viel beachteten Gipfeltreffen hatte der nordkoreanische Machthaber zwar einer "Denuklearisierung" seines Landes zugestimmt. Genauere Definitionen, ein Zeitplan oder Kontrollmaßnahmen wurden jedoch nicht genannt, weshalb die Vereinbarung vielfach als zu vage kritisiert wird. Der Streit um das nordkoreanische Atomwaffen- und Raketenarsenal gilt als einer der gefährlichsten Konflikte der Welt. Seit Jahren versucht die internationale Gemeinschaft, die Führung in Pjöngjang zum Verzicht auf die atomare Aufrüstung zu bewegen.