Von Boris Herrmann, Berlin

Die Geschichte, wie Arne Friedrich vom Fußball zur Politik kam, lässt sich schwer in einem Satz erzählen. In anderthalb Sätzen funktioniert es schon eher. Der Hauptdarsteller erzählt sie so: "Nach dem Ende einer Profikarriere steht man vor der Wahl: Entweder man bleibt im Fußballgeschäft oder man erfindet sich neu." Friedrich steckt im Alter von 44 Jahren gerade mittendrin in seiner Neuerfindung.