Eigentlich war der 24. März ein Tag der Hoffnung in Argentinien, trotz allem: 1976 hatte sich an dem Datum zwar das Militär an die Macht geputscht und in der Folgezeit waren Tausende Menschen entführt worden. Manchmal tauchten ihre Leichen auf, nackt und mit Spuren schwerster Folter, oft aber verschwanden die Opfer spurlos, verscharrt in Massengräbern oder betäubt und noch lebendig aus Flugzeugen ins Meer gekippt.