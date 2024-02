Es ist Hochsommer in Argentinien, die Sonne brennt und der Asphalt glüht. Allein in der Hauptstadt Buenos Aires kletterten die Thermometer in den vergangenen Tagen auf fast 40 Grad. Gleichzeitig wird in dem südamerikanischen Land schon seit Wochen hitzig über ein riesiges Gesetzespaket gestritten: Die neue rechts-libertäre Regierung unter Präsident Javier Milei hat es eingebracht und will es so schnell wie möglich verabschieden. Die Opposition will das dagegen verhindern, ebenso wie Sozialverbände und Gewerkschaften. Während die Abgeordneten seit Tagen im Parlament streiten, finden vor dem Kongressgebäude Proteste statt. Zuletzt kam es immer wieder zu teils heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Steine flogen, Gummikugeln und Tränengasgranaten.