Am Ende hat die Wut über die Angst gesiegt: Javier Milei hat in Argentinien die Stichwahlen für das Präsidentenamt gewonnen. Nach Auszählung von 85 Prozent der Wahlzettel hat der rechts-libertäre Kandidat am Sonntag knapp 56 Prozent der gültigen Stimmen bekommen. Sein Gegenkandidat, der Linksperonist Sergio Massa, unterliegt dagegen mit 44 Prozent.

Schon im Vorfeld galten die Wahlen als die wichtigsten in der jüngeren Geschichte des Landes. Und nun, nach dem Sieg von Milei am Sonntag, ist die Frage, wie es weitergehen wird mit Südamerikas zweitgrößter Volkswirtschaft und drittgrößte Demokratie.

Javier Milei bezeichnet sich selbst als "Anarcho-Kapitalist". Lange war der Ökonom den meisten Argentinier höchstens als Gast aus Talkshows bekannt. Er setzte sich lautstark für einen freien Zugang zu Schusswaffen ein oder lobte die Vorteile des Organhandels. Politiker bezeichnete er als "Untermenschen", den Papst, selbst ein Argentinier, beschimpfte er als "lausigen Linken" und im Staat sieht er eine "kriminelle Organisation".

Vor zwei Jahren zog Milei für eine Kleinstpartei ins Parlament ein. Mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen wie der monatlichen Verlosung seines Abgeordnetengehalts zog er viel Aufmerksamkeit auf sich. Im Präsidentschaftswahlkampf versprach Milei dann, den in seinen Augen ausufernden Staat auf ein Minimum zu reduzieren. Dazu soll die Landeswährung Peso auch noch vollständig durch den US-Dollar ersetzt werden, um so die mittlerweile dreistellige Inflation in den Griff zu bekommen.

Angesichts der katastrophalen wirtschaftlichen Lage erhielt Milei für seine Vorschläge viel Zuspruch. Gleichzeitig aber gab es zunehmend auch erbitterten Widerstand.

Argentinien ist eines der politisch progressivsten Länder der gesamten Region. Gerade einmal 40 Jahre sind vergangen seit dem Ende der letzten Militärdiktatur. Tausende Regimegegner wurden damals entführt, gefoltert, ermordet und in anonymen Massengräbern verscharrt. In den vergangenen Jahrzehnten hat das Land viel Energie in die Aufarbeitung dieser Verbrechen gesteckt. Expertenteams suchen nach Leichen, Täter wurden vor Gericht gestellt und zu langen Haftstrafen verurteilt. International hat dies Argentinien viel Lob eingebracht und nun fürchten manche, dass diese Fortschritte zunichtegemacht werden könnten: Milei selbst hat immer wieder die Zahl der Opfer der Diktatur angezweifelt und seine zukünftige Vizepräsidentin, Victoria Villaruel, gilt als prominenteste Stimme jener im Land, die in den Entführungen, der Folter und den Morden durch die Junta eine legitime Antwort der Diktatur auf Terror durch linke Guerillas sehen. Menschenrechtsverbände warnten darum vor einem Sieg von Milei.

Gleichzeitig gab es in Teilen der Bevölkerung auch die Frage, welche Folgen die radikalen Reformpläne des rechts-libertären Kandidaten für die ohnehin schwer angeschlagene Wirtschaft des Landes haben könnten. So ist eines von Milei zentralen Versprechen die Abschaffung des Landeswährung Peso und die Einführung des US-Dollar. Wie diese aber genau vonstattengehen soll, ist vollkommen unklar.

Dass Milei am Ende trotz all dieser Ängste die Wahlen gewonnen hat, liegt zum einen daran, dass er in den Wochen vor der Stichwahl seine radikale Rhetorik abgeschwächt hat und sich die Unterstützung von in der ersten Wahlrunde unterlegenen konservativen Kräften sichern konnte.

Für die Linksperonisten ist das Wahlergebnis eine bittere Niederlage

Ausschlaggebend für den Sieg dürfte am Ende aber vor allem auch die Wut vieler Menschen im Land auf die linksperonistische Regierung gewesen sein: Ihr Kandidat Sergio Massa ist der amtierende Wirtschaftsminister Argentiniens. Viele Menschen geben ihm die Schuld für die katastrophale ökonomische Lage im Land. Dazu gab es in den letzten Jahren und Monaten eine ganze Reihe von Skandalen um Korruption und Vetternwirtschaft.

Für die Linksperonisten ist das Wahlergebnis eine bittere Niederlage. Sergio Massa sprach am Sonntagabend von einem schwierigen Wahlkampf und räumte eine Niederlage noch vor Bekanntwerden der offiziellen Ergebnisse ein. Es sei nicht das, was er erhofft und erwartet habe: "Die Argentinier haben einen anderen Weg gewählt." Noch während er sprach, waren in den Straßen von Buenos Aires Freudenschreie zu hören, ebenso wie andere, die ihrer Wut über die Niederlage Luft machten.

Die große Frage ist nun, wie es weitergeht in dem südamerikanischen Land. Die Erwartungen an die neue Regierung sind riesig, ebenso aber auch die Aufgaben, die vor ihr liegen: Der argentinische Staat ist hoch verschuldet, große Teile der Bevölkerung verarmt und die Gesellschaft tief gespalten. Im Parlament, aber auch auf Ebene der Lokalregierungen wird Milei erbitterter Widerstand aus der Opposition entgegenschlagen. Dazu gibt es in Argentinien auch traditionell extrem starke Gewerkschaften und gut organisierte Sozialverbände, die versuchen werden, sich Privatisierungsplänen und Sparmaßnahmen entgegenzustellen, mit Demonstrationen, mit Streiks oder Straßensperren.

Am Sonntagabend jubelten die Anhänger von Javier Milei auf den Straßen in Buenos Aires. Am 10. Dezember wird die neue Regierung ihr Amt antreten. Wie lange die Feierlaune dann anhält, wird sich zeigen.