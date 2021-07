Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat ihre Doktorarbeit abgebrochen, nachdem eine Dissertation mit ähnlichem Titel erschienen war - eines anderen Doktoranden. Das befeuert Spekulationen. Was ist dran an den Vorwürfen?

Von Roland Preuß

Die Parallele macht stutzig. Drei Jahre nachdem Annalena Baerbock 2009 ihre Doktorarbeit über "Naturkatastrophen und humanitäre Hilfe" in Angriff nahm, erschien an derselben Hochschule, der Freien Universität Berlin, eine Dissertation mit fast identischem Titel, wenn auch auf Englisch: "Humanitarian Aid and Natural Disasters: A Study of Selected European Countries". Allerdings nicht von ihr, sondern von dem Doktoranden Matteo Garavoglia. Etwa ein Jahr später, 2013, brach die Grünen-Politikerin die Arbeit an ihrer Dissertation ab. Gibt es nicht nur im Lebenslauf und im aktuellen Buch der heutigen Kanzlerkandidatin Ungereimtheiten, sondern auch bei ihrem Promotionsprojekt?