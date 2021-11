COP26 in Glasgow:Die Klimakanzlerin und der große Widerspruch

COP26 in Glasgow

Das war ihr letzter UN-Klimagipfel: Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag nach ihrer Rede in Glasgow.

Seit der ersten Klimakonferenz 1995 in Berlin drängt Angela Merkel die Welt zu ehrgeizigeren Zielen. Mit Erfolg. Und in Deutschland? Da gilt ihr Satz: "Politik ist, was möglich ist." Und das war nicht genug, wie mancher findet.