Plagiatsprüfung:Weidel behält Doktortitel

Die Universität Bayreuth stellt das Plagiatsprüfungsverfahren gegen AfD-Chefin Alice Weidel ein. Die zuständige Kommission der Hochschule habe in der Arbeit zwar "vereinzelt Zitierfehler" festgestellt, die Übernahme von Textpassagen aus anderen Werken ohne entsprechende Kennzeichnung. Diese Passagen reichten aber "nach Umfang und Bedeutung nicht aus", um "ein schuldhaftes (also grob fahrlässiges oder vorsätzliches) wissenschaftliches Fehlverhalten zu belegen", teilte die Hochschule am Donnerstag mit. Deshalb leite man kein Hauptverfahren zur Überprüfung des Plagiatsverdachts zur Dissertation von Alice Weidel ein. Dies habe die Kommission für wissenschaftliche Integrität am Mittwoch einstimmig beschlossen. Weidel ist Partei- und Fraktionschefin der in Teilen rechtsextremistischen AfD.