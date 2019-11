Jan-Gerrit Seyler protestiert in Berlin. Seine Arme sind in einem Rohr befestigt, damit die Polizei ihn nicht einfach losschneiden kann. Seyler sagt über seine Aktionen: "Es ist wie eine Droge."

Seit Stunden hängt er jetzt in diesem Stahlrohr. Sein linker Arm ist darin mit einem Karabiner befestigt, das Rohr in eine Badewanne einbetoniert. So hockt er im Schneidersitz auf der Kreuzung des Potsdamer Platzes in Berlin. Der Verkehr ist an diesem Oktobertag, dem vierten der internationalen Protestwoche von "Extinction Rebellion", weiträumig blockiert. Auch wegen ihm. Es ist sein Sitzstreik gegen das Aussterben der Menschheit.