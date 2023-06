Von Georg Ismar

Sie stehen auf Leitern, die Objektive auf die Kampfjets ausgerichtet. Hunderte Planespotter, teils aus anderen europäischen Ländern angereist, stehen schon morgens um acht Uhr am Zaun des Fliegerhorsts Jagel - um einen Blick zu erhaschen auf die hier startenden Tornados, Eurofighter und die von den Amerikanern "Warzenschwein" genannten Erdkampfflugzeuge vom Typ A-10.

In Schleswig-Holstein befindet sich das Drehkreuz für die von der Bundeswehr organisierte Luftwaffenübung Air Defender. Mit einem Airbus A400M sind von Berlin aus auch die Mitglieder des Verteidigungsausschusses des Bundestags eingeflogen, Verteidigungsminister Boris Pistorius und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg machen den Soldaten ebenfalls ihre Aufwartung. Pistorius nennt den bisherigen Verlauf "exzellent", Stoltenberg dankt ihm für "deutsche Führungsstärke".

Im Vorfeld der bisher größten Luftverlegeübung in der Nato-Geschichte mit 10 000 Soldaten und 250 Militärflugzeugen hatte die Gewerkschaft der Flugsicherung vor mindestens 50 000 Minuten an Verspätungen im zivilen Luftverkehr pro Tag gewarnt. "Eigentlich war das die beste PR-Aktion für Air Defender", sagt ein Soldat. Denn so war die Großübung viel stärker im öffentlichen Fokus - und die Debatte zeigte: Es gibt in Zeiten einer neuen Bedrohungslage durch Russland viel Verständnis in der Bevölkerung für die Operation.

Auch die Verlegung von 100 Flugzeugen aus den USA hat geklappt

Hinzu kommt: Die Verspätungen im übrigen Luftverkehr sind bisher kaum messbar und marginal, sie lagen durch das Umfliegen der Übungsräume meist im einstelligen Minutenbereich. Die Flugsicherung hat ihr Personal extra um 20 Prozent aufgestockt.

Anfangs ruckelte es mal, wenn deutsche Tornado-Soldaten sich mit F-35-Piloten aus Texas und italienischen Radar-Kontrolleuren abstimmen mussten. Aber das Wichtigste: Bisher gab es keine Unfälle, auch die Verlegung von mehr als 1600 Tonnen Material und 100 Flugzeugen aus den USA hat geklappt. Simuliert wird ein auf Russland gemünzter Angriff eines östlichen Militärbündnisses mit dem Versuch, Teile Norddeutschlands einzunehmen. Geübt werden noch bis 23. Juni etwa der Luft-Luft-Kampf und das Ausschalten feindlicher Flugabwehrstellungen. Rund 2000 Flugbewegungen sind geplant, auf dem Flugplatz Jagel geht es sehr vielsprachig zu - Soldaten aus 25 Nationen nehmen teil. "All das tun wir, weil Freiheit und Sicherheit hart erarbeitet sind und im Zweifel auch verteidigt werden müssen", sagt Pistorius mit Blick auf Russlands Krieg in der Ukraine.

Macron fordert, Europa solle ein eigenes Luftverteidigungssystem entwickeln

Aber in das schöne Bild nicht recht hineinpassen wollen Misstöne zwischen Paris und Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte Pistorius am Sonntag kurzfristig gebeten, an einer von Frankreich organisierten Verteidigungskonferenz in Paris mit Vertretern von 20 europäischen Staaten teilzunehmen - als Signal des guten Willens. Aber in Bundeswehrkreisen wird der Vorstoß des französischen Präsidenten Emmanuel Macron mehr als skeptisch gesehen.

Während der Haushaltsausschuss des Bundestags gerade die ersten Mittel zur Anschaffung des israelisch-amerikanischen Raketenschutzschilds Arrow 3 mit enorm hoher Reichweite und des bodengestützten deutschen Luftverteidigungssystems Iris-T SLM mit einem Gesamtvolumen von knapp fünf Milliarden Euro bewilligt hat, fordert Macron, dass Europa ein eigenes, neues Abwehrsystem entwickeln soll, natürlich am liebsten mit einem großen Auftragsvolumen für die eigene Rüstungsindustrie. Er warnt davor, sofort zu kaufen, "was in den Regalen steht".

Pistorius hörte sich die Wünsche an, aber verfolgt zusammen mit dem Kanzler die gegenteilige Linie: Statt jahrzehntelang etwas Neues zu entwickeln, will man jetzt kaufen, was da ist. Und bis auf Arrow 3 und das US-System vom Typ Patriot stammt das meiste jetzt schon aus europäischer Produktion. Kanzler Scholz hatte die "European Sky Shield Initiative" angestoßen, der sich bisher 17 Staaten, aber nicht Frankreich angeschlossen haben, um ein gemeinsames Luftverteidigungssystem aufzubauen, das eben vor allem aus einem Mix schon verfügbarer Systeme bestehen soll.

In Jagel darauf angesprochen betont Pistorius: "Ich würde das keinen Dissens nennen." Die Auffassung von Macron scheine zu sein, man könne warten, bis vielleicht ein eigenes europäisches System entwickelt ist. "Davon sind wir und etliche andere nicht überzeugt." Auf die Frage, ob der Kauf des israelischen Arrow-3-Systems noch abgesagt werden könnte, sagt Pistorius: "Wir werden nicht von dem Deal absehen." Es sei halt das beste System, "das es gerade gibt".