„Wir müssen besser werden“

Wie haben Ihre chinesischen Gesprächspartner darauf reagiert?

Ich hatte den Eindruck, dass die Botschaft angekommen ist. Es gab darüber hinaus sehr viele Nachfragen zu unserer Zusammenarbeit: Entkopplung, Risikoabbau, Diversifizieren von Handelsbeziehungen und Lieferketten – unter diesen Schlagworten diskutieren wir unseren Umgang mit China. Die Chinesen wollten wissen, was damit gemeint ist. Ich habe klargemacht, dass wir als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine gelernt haben, dass wir nicht mehr in einseitige Abhängigkeiten geraten dürfen. Wir haben letztes Jahr erlebt, wie verletzlich unsere Volkswirtschaft in der Frage Gas geworden war. Diesen neuen Weg gehen wir, unabhängig davon, ob das der chinesischen Seite gefällt oder nicht.

Wie weit ist Deutschland bisher gekommen?

Der Umgang mit China ist in den Fokus gerückt. Das bekommen auch die Unternehmen mit. Unsere Strategie als SPD lautet: China plus 1. Wir müssen also immer noch einen weiteren Lieferanten neben China haben, gerade bei Rohstoffen. Die Chinesen haben das registriert. Und sie stellen sich ja selbst auch breiter auf.

Sie können aber Unternehmen nicht zwingen, immer auch ein anderes Lieferland zu haben, zum Beispiel bei Rohstoffen wie Seltenen Erden.

Was heißt hier zwingen. Es ist klug, auch ein anderes Land für die eigenen Lieferketten zu haben. Wir haben letztes Jahr sehr viel Geld in die Hand genommen, um Versäumnisse der Russland-Politik für die Wirtschaft zu kompensieren. Diese Kompensation wird es nicht geben im China-Geschäft. Deswegen sind die Unternehmen gut beraten, jetzt schon über Alternativen nachzudenken. Es geht nicht darum, etwas gegen China zu machen. Es geht darum, Europa souveräner und resilienter aufzustellen. Ich hatte in meinen Gesprächen das Gefühl, eine klare Aussage ist für China hilfreicher, als wenn man sich durchmogelt.

Sie meinen, lieber vertraulich Klartext reden statt auf offener Bühne, wie das Außenministerin Annalena Baerbock gerne macht?

Es bringt ja nichts, wenn ich solche Reisen nutze, um mich innenpolitisch zu profilieren. Mir geht es darum, dass wir global politisch vorankommen. Dafür war es richtig, auch mit der chinesischen Seite in den Dialog zu gehen und sich nicht nur auf offener Bühne die Differenzen vorzuhalten.

Wenn es darum geht, Risiken zu minimieren – bräuchte man eine Art Quote, nur so und so viel Prozent Seltene Erden beispielsweise können aus China kommen?

Ich will nicht so weit gehen, dass ich hier jetzt eine Quote fordere. Manche Rohstoffe sind womöglich einfacher zu bekommen als andere. Aber eine China-Strategie der Bundesregierung, die irgendwann kommt, muss dann auch eine Rohstoffstrategie beinhalten.

Premier Li hat die SPD aufgefordert, den „Grundton ihrer China-Politik beizubehalten, der sich durch Rationalität, Dialog und Zusammenarbeit auszeichnet“. Darin steckt Kritik an den Grünen und eine Warnung an die Bundesrepublik. Fühlten Sie sich unter Druck gesetzt?

Nein. Aber natürlich ist klar, dass die chinesische Seite auch versucht, Gesprächen ihren Spin mitzugeben. Ich habe jedenfalls sehr deutlich gemacht, dass wir uns weder als Bundesregierung noch übrigens im transatlantischen Bündnis spalten lassen.

In Deutschland wird China immer mehr als systemischer Rivale gesehen.

Unser Verhältnis zu China ist von Ambivalenz geprägt. Wir haben systemische Differenzen. Die Menschenrechtslage in China ist besorgniserregend. Diese Kritik habe ich deutlich geäußert. Wir müssen uns auch bewusst machen, dass das ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen ist und, ob wir wollen oder nicht, China deshalb auch Partner ist, wenn es um globale Fragen wie Klimapolitik oder Rüstungskontrolle geht.