Krah habe G. 2019 nach seinem Einzug ins Europaparlament als Assistenten in sein Team in Brüssel geholt, schreibt die Zeit. Bald darauf habe der Mann den AfD-Politiker auf eine Reise nach China begleitet und spätestens seit dieser Zeit für chinesische Behörden gearbeitet. In Deutschland soll sich der 43-Jährige in oppositionellen chinesischen Gruppen engagiert und Informationen über Dissidenten gesammelt haben.

G. soll sich deutschen Behörden als Informant angeboten haben

Nach Informationen der "Tagesschau" hat G. chinesische Wurzeln, ist aber offenbar seit einigen Jahren deutscher Staatsbürger. Er soll sich demnach bereits vor mehr als zehn Jahren an deutsche Sicherheitsbehörden gewandt und als Informant angeboten haben. Jedoch habe man ihn damals für unzuverlässig und einen möglichen Doppelagenten Chinas gehalten. Eine Zusammenarbeit habe es offenbar nicht gegeben.

Damals sei aufgefallen, berichtet die Zeit, dass er trotz seines Engagements in regierungskritischen exilchinesischen Gruppen als glühender Anhänger von Staatspräsident Xi Jinping auftrat und sich etwa für einen Anschluss Taiwans aussprach.

Die deutschen Sicherheitsbehörden warnen seit Monaten vor verschärfter Spionage durch China und auch durch Russland. Das Vorgehen gegen den mutmaßlichen chinesischen Spion ist bereits das zweite dieser Art innerhalb von 24 Stunden. Erst am Montag hatte der Generalbundesanwalt zwei Männer und eine Frau in Düsseldorf und Bad Homburg festnehmen lassen. Alle drei sollen für einen chinesischen Geheimdienst tätig gewesen sein und dabei auch gegen das Außenwirtschaftsgesetz verstoßen haben. Der Hauptbeschuldigte soll im Auftrag eines in China arbeitenden Mitarbeiters des Geheimdienstes MSS in Deutschland Daten zu "militärisch nutzbaren innovativen Technologien" beschafft haben.

Der AfD-Politiker Krah ist in den vergangenen Wochen im Zusammenhang mit einer prorussischen Desinformationskampagne in die Schlagzeilen geraten. Ihm und seinem Parteikollegen Petr Bystron wird vorgeworfen, in prorussische Propagandakanäle verwickelt zu sein und in diesem Zusammenhang Geld angenommen zu haben. Beide bestreiten dies vehement.