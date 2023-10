AfD-Politiker Daniel Halemba betritt am Dienstag die Plenarsitzung des Bayerischen Landtags. Am Vortag war er verhaftet worden.

Bei einer Hausdurchsuchung in Würzburg entdecken Beamte Waffen, NS-Devotionalien und ein ominöses Gästebuch: Der bayerische Landtagsabgeordnete Daniel Halemba ist nicht der erste AfD-Politiker, der ins Visier von Ermittlern gerät. Bisher scheint das der Partei nicht zu schaden. Nützt es ihr sogar?

Von Tim Frehler

Eigentlich hätte Daniel Halemba am Montagmorgen im Maximilianeum sitzen sollen, als jüngster Abgeordneter des frisch gewählten Bayerischen Landtags. Doch dazu kommt es nicht. Am vergangenen Donnerstag war gegen Halemba ein Haftbefehl erlassen worden. Die Behörden ermitteln gegen ihn wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Am Wochenende tauchte Halemba unter, ist für die Ermittler nicht anzutreffen.