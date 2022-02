Ein Mitglied des Republikanischen Musikkorps vor dem Staudamm "Grand Ethiopian Renaissance Dam" (GERD) in Guba, Äthiopien, am Tag der feierlichen Eröffnung am Sonntag.

Von Bernd Dörries, Kapstadt

Der große Damm war mit äthiopischen Flaggen behängt, die dann aber ziemlich klein aussahen auf der riesigen Staumauer, die an einigen Stellen fast 150 Meter hoch ist. In der Mitte ergoss sich ein riesiger Schwall Wasser über die Betonmauer. Irgendwo unten in den Tiefen der Konstruktion drückte Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed am Sonntag ein paar Knöpfe und durchschnitt eine symbolische Stromleitung, dann soll der "Grand Ethiopian Renaissance Dam" (GERD) mit der Stromproduktion begonnen haben.

Es ist für Äthiopien und wohl auch für Ostafrika ein historisches Datum. Gute zehn Jahre nach Baubeginn liefert der größte Staudamm Afrikas den ersten Strom: Zuerst nur aus einer von 13 Turbinen und auch nur 375 Megawatt. Wenn alles in zwei bis drei Jahren fertig ist, sollen es einmal 5,2 Gigawatt sein, so viel wie ein mittleres Atomkraftwerk.

Es ist doppelt so viel Strom, wie Äthiopien insgesamt bisher produziert. "Äthiopiens Hauptinteresse ist es, 60 Prozent der Bevölkerung, die in der Dunkelheit leidet, Licht zu bringen", sagte der Ministerpräsident zur Einweihung.

Seit Generationen haben die Äthiopier davon geträumt, auch etwas aus dem vielen Wasser des Nils zu machen, das bislang weitgehend ungenutzt durch ihr Land fließt. Der Blaue Nil transportiert etwa 80 Prozent des Wassers, in der sudanesischen Hauptstadt Karthum kommen die restlichen 20 Prozent des Weißen Nils dazu. Schon die äthiopischen Kaiser begannen vor fast hundert Jahren, einen Damm zu planen, umgesetzt wurde die Idee dann erst unter Meles Zenawi, dem autoritär regierenden Ministerpräsidenten, der kurz nach dem Baubeginn 2011 verstarb.

Internationale Geldgeber hielten sich zurück - aus Scheu vor dem Konflikt mit Ägypten

Meles Zenawi hatte ein Regime angeführt, das sich am chinesischen Weg orientierte, die Bevölkerung hatte nicht viel Mitsprache im politischen Prozess, sollte aber dafür vom Staat aus der Armut geholt werden. Große Infrastrukturprojekte wurden gestartet, Sozialwohnungen errichtet und Gewerbeparks eröffnet. Der Riesendamm zeigte aber auch, wie schlecht dieser Weg in Äthiopien funktionierte. Der Bau sollte je zur Hälfte von einem italienischen Konzern und einem äthiopischen Staatsbetrieb fertiggestellt werden. Die lokale Seite verzettelte sich aber in Inkompetenz und Korruption, sodass das Projekt viel langsamer vorankam und immer teurer wurde.

Auf etwa fünf Milliarden Dollar werden die Baukosten mittlerweile geschätzt, Geld, dass Äthiopien fast allein aufbringen musste, weil sich internationale Geldgeber zurückhielten, die den Konflikt mit Ägypten vermeiden wollten, das sich traditionell als Hüter des Nils versteht. In fast jedem äthiopischen Haushalt hängt ein Schuldschein, Beamte spendeten mehr oder weniger freiwillig ihre Monatsgehälter. Der Damm ist eine gewaltige Kraftanstrengung eines insgesamt sehr armen Volkes.

Detailansicht öffnen Zu Beginn ging die erste von 13 Turbinen in Betrieb: Szene von der Eröffnungszeremonie des Riesendamms am Sonntag. (Foto: Stringer/Reuters)

"Es gab so viele Feinde, dass es schwierig ist, überhaupt das Geld zu finden", sagte Pietro Salini, der Chef des italienischen Partners am Sonntag. Für ihn ist der Nil das "weiße Gold" des Landes, das nun endlich fließen soll. Das Nachbarland Kenia will angeblich bald einen Vertrag zur Lieferung von Strom unterschreiben. Der Damm könnte eine ganze Region mit stabiler Energie versorgen.

Nur sind nicht alle Länder der Region begeistert. Ägypten sieht im Beginn der Stromproduktion eine weitere Provokation: Das Land bezieht 97 Prozent seines Wassers aus dem Nil und fürchtet, während der noch etwa fünf Jahre andauernden Aufstauung und in Dürrezeiten zu wenig Wasser zu bekommen. Die Verhandlungen stagnieren seit Jahren, Äthiopien baut einfach weiter.

Der "Grand Ethiopian Renaissance Dam" ist für das sich in Teilen im Bürgerkrieg befindliche Land eines der wenigen Symbole, mit denen sich alle identifizieren können. Am Sonntag sagte Ministerpräsident Abiy vor der Staumauer: "Wie Sie sehen können, wird dieses Wasser Energie erzeugen, während es so fließt, wie es zuvor in den Sudan und nach Ägypten geflossen ist, im Gegensatz zu den Gerüchten, die besagen, dass das äthiopische Volk und die Regierung das Wasser stauen, um Ägypten und den Sudan auszuhungern."