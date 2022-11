In einem Safe House in Islamabad werden Familienangehörige von Ortskräften aus Afghanistan untergebracht, bis sie nach Deutschland weiter dürfen. Doch in jüngerer Zeit bleiben immer mehr dort hängen. Sind die Deutschen Behörden zu fixiert auf die Ukraine?

Von David Pfeifer, Islamabad

Von deutschen Jugendlichen unterscheiden sich afghanische Jugendliche insofern nicht, als dass sie ebenfalls die halbe Nacht auf dem Smartphone herumdrücken, wenn man sie lässt. Morgens erscheinen sie dann mit rotgeränderten Augen zum Unterricht. "Wir haben sie auch schon Abends die Handys abgeben lassen", sagt Eva Beyer, 38, und zögert einen Moment. "Aber einer der Jungs hat seine Mutter noch in Afghanistan, die hat selten Empfang. Und er hat Angst, sie zu verpassen." Also hält er sich und seine Zimmerkollegen die halbe Nacht lang wach.

Die Jugendlichen in dem Haus in Islamabad, das Eva Beyer derzeit für die Organisation "Kabul Luftbrücke" führt, unterscheiden sich von deutschen dann aber doch sehr empfindlich. Nämlich insofern, dass sie oder ihre Familie in ihrer Heimat mit dem Tod bedroht sind, seitdem die Taliban wieder an die Macht gekommen sind.

In diesem Safe House sind vorwiegend Kinder und Frauen von sogenannten Ortskräften untergekommen, es geht also um Familienzusammenführungen. Sie warten auf die Weiterreise nach Deutschland und versuchen derweil die Sprache zu lernen. Überall im Haus hängen Post-Its, "Tür" klebt an der Tür, "Uhr" klebt an der Uhr. 21 Schicksale, sie alle haben es aus Afghanistan raus geschafft, wurden auf dem Landweg abgeholt und harren hier auf die Genehmigung weiter reisen zu dürfen. Sie warten lange. Der derzeit jüngste Zugang ist bereits seit drei Monaten da. Das sind in Teenager-Zeit umgerechnet gefühlte drei Jahre.

Ende Juli teilte das Auswärtige Amt auf eine Anfrage der ARD mit, dass die deutschen Auslandsvertretungen seit der Machtübernahme der Taliban rund 21.000 Visa für Ortskräfte, also besonders gefährdete Personen und deren Familienangehörige erteilt haben. Zwischen 11.000 und 12.000 Personen in Afghanistan warteten weiter auf eine Ausreise.

Aber es wird zäher, das spüren Eva Beyer und ihre Kolleginnen und Kollegen. Das Problem ist: wenn die Frauen und Jugendlichen, die sie hier vorwiegend aufgenommen haben, es bis zu ihnen geschafft haben, gibt es meistens keine Heimat mehr, in die sie zurückkehren können. Alleine einen Reisepass zu bekommen kostet in Afghanistan derzeit etwa 1.800 Euro. Die Pässe aber werden von den Taliban verlangt, um ausreisen zu können. Frauen brauchen nicht nur einen Pass, sondern dürfen nach den neuen Regeln nur in Begleitung eines männlichen Familienmitglieds reisen. Bis die Leute es nach Islamabad in das Haus geschafft haben, mussten sie meistens alles verkaufen, was sie besaßen. Werden sie dann auf dem letzten Meter abgewiesen, hängen sie im Nirgendwo fest.

Eva Beyer bemüht sich darum, den Tagen eine Struktur zu geben. Morgens um sieben Uhr joggen gehen, drei Mal täglich Unterricht, Mathe, Englisch und natürlich Deutsch. Gemeinsam kochen. "Aber heute ist das Joggen ausgefallen, weil alle verpennt haben", sagt Beyer. Die Smartphones haben bis spät in die Nacht aufgeleuchtet, erst dann konnten die Jugendlichen trotz aller Ängste und Sorgen einschlafen.

Im Mai haben sie das Haus in einem sicheren Viertel der pakistanischen Hauptstadt angemietet, Beyer wohnt, abwechselnd mit einer Kollegin aus Deutschland, in einem Anbau, der als Büro und Schlafstätte dient, nur etwa zehn Quadratmeter groß. Es ist Sonntagmittag, in der Küche wird gewerkelt. Zwei junge Lehrer kommen vorbei, für Kost und Logis übernehmen sie eine Weile lang den täglichen Unterricht. Beide haben sich ein Sabbatical genommen, "die sind schon sehr lieb und dankbar hier, dass man sich um sie bemüht" sagt Tobias Adolph, der normalerweise an einer Schule in einem Berliner Problembezirk unterichtet.

In Beyers Büro hängt eine Tafel, auf die eine ganze Reihe Namen geschrieben stehen, von denen hier zu ihrer Sicherheit keiner wiedergegeben wird. Hinter jedem Namen steht ein Schicksal. Die junge Frau, die schon alle Genehmigungen für die Einreise nach Deutschland hatte, zum Familiennachzug. Dann wurde sie schwanger. Die Künstlerin, die ein Stipendium sicher hatte, dann wurde noch mal nachgeprüft "und vermutet, dass sie nicht nur zum Studium nach Deutschland ziehen will", wie Eva Beyer sagt. Natürlich, vielleicht will die junge Frau danach nicht zurück in ein Land, im den die Taliban regieren, wo Frauen nicht studieren und nicht mal alleine im Bus fahren dürfen.

Die Organisation Kabul Luftbrücke transportiert nur Leute, die eine Aufnahmezusage erhalten haben, in dem Haus sind allerdings auch Famielienzusammenführungsfälle untergebracht, die mit der offiziellen Evakuierung nicht direkt zu tun haben. Und mittlerweile wird sehr scharf nachgeprüft, man kann nur darüber spekulieren, warum das so ist. Vielleicht denkt man im fernen Berlin, dass die Aufregung um den hastigen Abzug in Afghanistan sich weit genug gelegt hat, so dass man die Hürden hochfahren kann. Vielleicht denkt man, die ukrainischen Flüchtlinge sind schon genug. Und bei denen ist die Bereitschaft zur Aufnahmen größer.

Auch das bekommen die Jugendlichen im Safe House über ihre Smartphones mit. Dass die Flüchtlinge aus der Ukraine anders behandelt werden, dass sie viel schneller reinkommen nach Deutschland, in die Schule dürfen, einen Ausbildungsplatz bekommen. Es ist unfair. "Wir hatten hier eine schlechte Woche", sagt Eva Beyer, "zwei Ablehnungen, von denen wir nicht genau wissen, warum." Das schlägt sich auf die Stimmung nieder.

Lehrer Tobias ruft zum Sport auf, ein bisschen Turnen im Hinterhof, die Sonne scheint mild. Draußen sind es 18 Grad, in Islamabad kann es um diese Jahreszeit empfindlich kalt werden. Zu einem You-Tube-Film mit österreichischem Anpeitscher macht der Deutschlehrer dann Turnübungen mit afghanischen Mädchen und Jungs, die danach ein bisschen von sich selbst abgelenkt sind. Sonst ziehen sich die Tage in die Länge. Aufstehen, Warten, Unterricht, Warten, Essen zubereiten, Warten. Mit der Sorge, ob und wie es weiter geht.

In Pakistan sind afghanische Flüchtlinge auch nicht unbedingt willkommen, zwei Millionen leben nach offiziellen Angaben im Nachbarland, vermutlich sind es mehr. Manche in der zweiten oder dritten Generation, der Krieg tobt ja mehr oder minder schon seit 40 Jahren. Gleichzeitig haben die Pandemie und die Flutkatastrophe die Armut in Pakistan nach oben schnellen lassen, ersten Schätzungen nach von etwa 20 auf 40 Prozent der Bevölkerung.

Wie sie weiter machen, wenn immer mehr Menschen bei ihnen stranden, weiß Eva Beyer auch nicht so genau. Dann ändert das den Sinn und Zweck der ganzen Unternehmung. Sie können die Menschen ja nicht auf ewig in Islamabad versorgen.

Das ganze Unternehmen fußt auf der damals sehr spontanen Aktion, Flüge zu chartern, um afghanische Kolleginnen und Protagonisten von Filmprojekten aus dem Land zu holen, Sportlerinnen, Aktivisten, Künstlerinnen, um die sich sonst niemand kümmerte. Jeder erinnert sich noch an die schrecklichen Szenen von Menschen, die sich an Tragflächen klammern. Mittlerweile werden sie auf dem Landweg aus Afghanistan geschafft und "Luftbrücke Kabul" ist eine Nichtregierungsorganisation geworden, die sich weiterhin durch Spenden finanziert. Aber auch das wird zäher, seitdem die Menschen in Deutschland auf die Ukraine blicken oder die WM in Katar. Die Probleme in Afghanistan rücken immer weiter weg.

Vor kurzem hatten Eva Beyer eine Frau hier, bei der lief alles glatt. Drei Wochen war sie nur da, dann durfte sie weiter nach Deutschland. Was sagt man da den anderen, deren Prozess sich quälend lang über Monate schleppt? Und wie lange will Beyer das selbst noch machen? "Ich bin im Februar für ein paar Wochen hergekommen", sagt sie, nun neigt sich der November zu Ende. Anfang Dezember fliegt sie nach Hause. Aber im Januar wird sie zurückkehren, das ist schon sicher.