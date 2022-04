Bundesverkehrsminister Volker Wissing hält es für "realistisch", dass das Billigticket am 1. Juni startet.

Von Markus Balser, Berlin

Das Versprechen der Bundesregierung war vollmundig: Ab dem 1. Juni soll das sogenannte 9-Euro-Ticket starten. Für diesen Betrag, so sickerte kurz vor Ostern durch, würden die Deutschen im Juni, Juli und August den öffentlichen Nahverkehr nutzen können. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sieht das Projekt längst auf Kurs. Noch am Dienstag erklärte Wissing zum nahenden Starttermin: "Ich halte das für realistisch." Das Gesetzgebungsverfahren solle noch in diesem Monat beginnen.

Doch nach Informationen der Süddeutschen Zeitung wächst in einigen Landesregierungen der Ärger über Planungsdefizite bei dem Milliardenvorhaben. "Wer verkündet, muss auch liefern", fordert etwa Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU). Noch immer seien viele Fragen offen.

"Soll das '9 für 90 Ticket' bundesweit gelten oder nur regional? Steht der Bund zu seiner Ankündigung, die kompletten Kosten zu tragen, wenn etwa mehr Busse oder Züge eingesetzt werden müssen?", fragt Bernreiter und fordert rasche Beschlüsse des Bundes, um den Start nicht zu gefährden: "Die Verkehrsunternehmen, die Kommunen, die Länder und die Fahrgäste warten dringend auf Antworten. Sonst wird es mit dem Start des Tickets zum 1. Juni schwierig."

Neben der Frage, ob die Tickets nun überall im Land gelten sollen oder nur in bestimmten Regionen, sind laut Insidern weitere wichtige Details offen, die Einfluss auf das nötige Angebot der Verkehrsbetriebe hätten. Etwa, ob die Tickets personalisiert ausgestellt würden oder übertragbar seien. Und ob Passagiere Fahrräder mitnehmen dürften oder nicht.

Bleiben Verkehrsbetriebe auf Extrakosten sitzen?

Auch bei der Finanzierung blieben große Unklarheiten. Zwar hatte der Bund angekündigt, die Kosten zu übernehmen - allerdings nur bis zur Höchstgrenze von bis zu 2,5 Milliarden Euro. In einigen Ländern wachsen die Sorgen, dass zusätzliche Busse und Züge bereitgestellt werden müssen. Völlig offen sei, ob der Bund auch solche Zusatzkosten übernehme, sagt ein Insider. Andernfalls drohten die wegen der Corona-Folgen ohnehin finanziell geschwächten Verkehrsverbünde auf den Kosten sitzen zu bleiben.

Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) warnte bereits kürzlich: "Die Länder und ihre Verbünde werden alles daran setzen, das 9-Euro-Ticket trotz aller Schwierigkeiten umzusetzen. Es muss aber unbedingt vermieden werden, dass nach den 90 Tagen 9-Euro-Ticket anschließend die Tarife nach oben schießen."

Nun soll nach Angaben aus Regierungskreisen an diesem Donnerstag eine Arbeitsgruppe an einer Lösung der strittigen Fragen arbeiten. Denn den Planern läuft die Zeit davon. Bundestag und Bundesrat sollen den nötigen gesetzlichen Änderungen am 19. und 20. Mai zustimmen, damit die Ticket-Aktion starten kann.