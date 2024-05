Von Viktoria Großmann, Warschau

Anfangs waren es nur Nägel. Jens Hfalek freute sich über diesen Fund. Die Nägel bestätigten seine These, dass in diesem Raum in der Ruine des früheren Hauses von Hermann Göring in der sogenannten Wolfsschanze ein Dielenboden verlegt gewesen war. Kurz darauf fand er noch einige Münzen aus der NS-Zeit. Gemeinsam mit zwei Amateur-Archäologen sah er nun noch genauer hin, grub ein wenig tiefer in den sandigen Boden hinein. Da stießen sie auf den Schädel eines Menschen. Bei den weiteren Grabungen fanden sie fünf menschliche Skelette, darunter von einem Kind, einem offenbar alten Menschen und einer hochschwangeren Frau und deren Fötus. Nur etwa zehn bis 20 Zentimeter tief lagen die Knochen in der Erde.