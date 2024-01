Chat-Etikette:Kann ich jetzt noch auf einen Weihnachtsgruß antworten?

Ob zum Geburtstag, an Ostern, Weihnachten oder an Neujahr - manchmal erreichen einen besonders viele Nachrichten. Was tun, wenn man es verpasst hat, schnell zu antworten? Jonathan Lösel weiß Rat. Er ist Vorsitzender des Deutschen Knigge-Rats und Experte im Umgang mit digitalen Medien. Auf die Interviewanfrage per Mail antwortet er schon nach ein paar Stunden. Für ein Telefonat hat Lösel dann aber erst ein paar Tage später Zeit.