Der Wintersturm Juliette ist über Mallorca hinweggefegt. Schnee bedeckte am Montag und Dienstag Teile der bei Sommerurlaubern beliebten Insel. Es wurden Bilder geteilt, die eher an Skandinavien erinnern als an die Mittelmeerinsel.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

In den Bergen maß die Schneedecke teilweise bis zu 1,4 Meter. Die Schneefälle lösten anfangs Begeisterung aus. Hunderte Schaulustige strömten in die Berge, um zwischen schneebedeckten Gipfeln zu wandern. Doch viele Mallorquiner und Inselbesucher waren offenbar unvorbereitet.

Sturmschäden durch "Juliette"

Im Kloster Lluc waren knapp 100 Ausflügler ohne Handyempfang und Strom eingeschneit. Einsatzkräfte konnten teilweise erst nach Stunden zu Menschen vordringen, die in höher gelegenen Regionen eingeschneit waren. Am Dienstagabend erreichte die Bergrettung das Kloster. Immerhin hatte der Wallfahrort genug Schlafplätze und Essen.

Gefährlicher war die Lage für eine Familie mit zwei kleinen Kindern, die in einem Campingmobil auf einem Pass in den Bergen übernachten wollte. Eine Kiefer stürzte nachts auf ihr Fahrzeug, wie die deutschsprachigen Medien Mallorca Magazin und Mallorca Zeitung berichteten. Retter konnten nur zu Fuß zu der Familie vorstoßen, die bereits unterkühlt war. Ein anderes Wohnmobil in der Nähe, das eine Heizung besaß, nahm die Familie auf. In Palma wurden ein Vater und seine beiden Kinder aus einem Auto gerettet, das von Wassermassen mitgerissen worden war. Der Mann hatte versucht, ein normalerweise trockenes Flussbett zu durchfahren, wie die Zeitung Última Hora berichtete.

Detailansicht öffnen Kakteen luken aus der Schneedecke hervor. Wintereinbrüche wie dieser sind auf der Mittelmeerinsel eine Ausnahme. (Foto: Enrique Calvo/Reuters)

Mehrere Straßen brachen ein, unterspült von Regen und Schmelzwasser. Starke Winde richteten vor allem im Osten der Insel Schäden an, wie die Zeitung Diario de Mallorca berichtete. Dächer wurden abgedeckt und Bäume stürzten um, heftiger Regen zog Überschwemmungen nach sich.

Detailansicht öffnen Starke Winde trafen die Mittelmeerinsel. Die Palmen biegen sich, einige Dächer wurden abgedeckt. Nun wird aufgeräumt. (Foto: Augst/Imago/Eibner-Pressefoto)

Teilweise schneite es auch im Flachland und sogar an einigen Stränden. In den Badebuchten blieb der Schnee aber nicht lange liegen. Palma blieb größtenteils von der weißen Pracht verschont. Am Mittwoch zog das Sturmtief schließlich Richtung Osten ab.